Άρης: Στο επόμενο στάδιο το σχέδιο για το νέο γήπεδο

Η επιτροπή για το νέο γήπεδο του Άρη ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο επαφών και θέτει ως επόμενο στόχο την υπογραφή μνημονίου συναντίληψης.

Το όραμα για τη δημιουργία νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου του Άρη μέσω της διπλής ανάπλασης παραμένει ενεργό, με την επιτροπή εργασίας που έχει συσταθεί για το συγκεκριμένο project να ολοκληρώνει τον πρώτο κύκλο επαφών με τους εμπλεκόμενους κρατικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της επιτροπής, το αγροτεμάχιο της ΔΥΠΑ, για το οποίο είχε υπάρξει κυβερνητική δέσμευση το 2021, εξακολουθεί να παραμένει στη διάθεση του Α.Σ. Άρης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, παρά το ενδιαφέρον που έχει προκύψει και από τρίτους.

Το επόμενο βήμα αφορά την προσπάθεια υπογραφής μνημονίου συναντίληψης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς πριν από τις επόμενες εθνικές εκλογές, στόχος που, σύμφωνα με την επιτροπή, πλέον θεωρείται απολύτως εφικτός.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη στάση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Δήμου Πυλαίας, με την επιτροπή να σημειώνει ότι οι τοπικές αρχές αντιμετωπίζουν θετικά το ενδεχόμενο της διπλής ανάπλασης και τα οφέλη που μπορεί να προκύψουν για τον σύλλογο και την πόλη.

Αναλυτικά το δελτίο Τύπου της επιτροπής εργασίας για το νέο γήπεδο του Άρη:

«Από την πλευρά της Κυβέρνησης διατυπώθηκε η δέσμευση ότι το εν λόγω αγροτεμάχιο -παρά το ενδιαφέρον τρίτων που έχει προκύψει- παραμένει στη διάθεση του ΑΣ Άρης, σε συνέχεια της πλήρωσης συγκεκριμένων προϋποθέσεων.

Οι εμπλεκόμενες τοπικές αυτοδιοικήσεις (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Δήμος Θεσσαλονίκης και Δήμος Πυλαίας) προσεγγίζουν το ενδεχόμενο της διπλής ανάπλασης με ενθουσιασμό, αντιλαμβανόμενες τα υπερτοπικά οφέλη της και θα συμβάλλουν θετικά στην υλοποίησή του.

Ο πρώτος στόχος για την υπογραφή ενός μνημονίου συναντίληψης με τους εμπλεκόμενους φορείς πριν τις προσεχείς εθνικές εκλογές, ο οποίος αρχικά εμφανιζόταν ως πολύ φιλόδοξος και δύσκολα επιτεύξιμος, σήμερα είναι απολύτως εφικτός. Η επιτροπή μας ήδη εργάζεται προς την κατεύθυνση αυτή.

Είμαστε βέβαιοι ότι όλος ο οργανισμός με επικεφαλής τον ΑΣ Άρης αντιλαμβάνονται την αναπτυξιακή δυναμική ενός τέτοιου έργου για το μέλλον του Συλλόγου αλλά και την σημασία του για ολόκληρη την Θεσσαλονίκη και θα είναι αρωγός στο εγχείρημα. Η εποχή της εσωστρέφειας και της διαχείρισης των χαμηλών προσδοκιών έχει παρέλθει.

Δεσμευόμαστε ότι για κάθε εξέλιξη θετική ή μη θα ενημερώνουμε σχετικά τον κόσμο του Άρη».

