Η νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στη Σπάρτα Πράγας σε απόδοση* 100

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Σπάρτα Πράγας για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League και στη Novibet σε περιμένει μία αποκλειστική προσφορά*.

Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από ένα σπουδαίο διπλό στη Μασσαλία, έκαναν το 2 στα 2 στη διοργάνωση και στόχο έχουν την 3η σερί νίκη τους. Ένα θετικό αποτέλεσμα θα τους φέρει στους 9 βαθμούς και θα τους δώσει ένα μεγάλο πλεονέκτημα για μία θέση στην πρώτη οκτάδα.

Η ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ ΣΕ ΑΠΟΔΟΣΗ* 100

Το σύνολο του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έχει μπροστά του μία μεγάλη ευκαιρία και η Novibet προσφέρει τη νίκη του Ολυμπιακού σε απόδοση 50.

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Οι Πειραιώτες είναι το φαβορί της αναμέτρησης και το μόνο που μένει είναι να το αποδείξουν και στο γήπεδο.

Δεν θα έχουν βέβαια στη διάθεσή τους τον Κώστα Φορτούνη, ο οποίος ταλαιπωρείται από έναν τραυματισμό και θα μείνει εκτός για περίπου 10 ημέρες.

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