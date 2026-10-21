Socca Aegean Cup: back-to-back χρυσή η Ελλάδα

Η Ελληνική ομάδα Socca κατέκτησε το Aegean Cup για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, γράφοντας ξανά ιστορία στο Ρέθυμνο και έφτασε τις δύο κατακτήσεις σε τρεις διοργανώσεις. Το φετινό τουρνουά στην Κρήτη φιλοξένησε, πέρα από την Ελλάδα, τις πολύ ισχυρές ομάδες της Κροατίας, Σερβίας και Γεωργίας.

Η ελληνική ομάδα εξασφάλισε την παρουσία της στον τελικό με δύο νίκες και μία ήττα στη φάση των ομίλων, όπου την περίμενε η Κροατία. Μια ιδιαίτερα απαιτητική αντίπαλος, που βρίσκεται στο νούμερο τέσσερα της παγκόσμιας κατάταξης και προερχόταν από την παρουσία της στην τετράδα του πρόσφατου Παγκοσμίου Κυπέλλου. Παράλληλα, η Ελλάδα παρατάχθηκε με αρκετά νέα πρόσωπα στο ρόστερ της, γεγονός που έκανε την πρόκληση ακόμη μεγαλύτερη.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πήρε το προβάδισμα στο 19ο λεπτό, όταν ο Χρήστος Γιαννόπουλος εξαπέλυσε ένα εντυπωσιακό σουτ έξω από την περιοχή. Όλα έδειχναν πως το γκολ θα ήταν αρκετό για να χαρίσει το τρόπαιο στην Ελλάδα, όμως η Κροατία είχε διαφορετική άποψη. Στην τελευταία φάση της αναμέτρησης, ο Ρόμπερτ Φράντσιτς ισοφάρισε με ένα ακόμη σουτ εκτός περιοχής, στέλνοντας τον τελικό στη διαδικασία των πέναλτι.

Εκεί, η ιστορία επαναλήφθηκε. Όπως και πέρυσι, η Ελλάδα αποδείχθηκε πιο ψύχραιμη από την αντίπαλό της, με τον τερματοφύλακα Γιώργο Καλαμαρίδη να σταματά δύο φορές τους Κροάτες στη διαδικασία. Ο Χρήστος Γιαννόπουλος ανέλαβε την τελευταία εκτέλεση, ευστόχησε και σφράγισε τη δεύτερη συνεχόμενη κατάκτηση του Socca Aegean Cup, με το τρόπαιο να παραμένει σε γαλανόλευκα χέρια.

Με αυτόν τον τρόπο, η Ελλάδα ολοκλήρωσε μια σπουδαία χρονιά, μετά και την παρουσία της στην οκτάδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η νέα επιτυχία στο Ρέθυμνο αποτελεί ιδανικό φινάλε για τη φετινή σεζόν και δίνει στην Ελληνική ομάδα ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο για την επόμενη, με νέους στόχους και ακόμη υψηλότερες φιλοδοξίες.

MVP της διοργάνωσης ο Αλέξανδρος Μουρτζάκης που φόρεσε για πρώτη φορά το περιβραχιόνιου του αρχηγού και με εξαιρετικές εμφανίσεις ήταν καθοριστικός για την επιτυχία της ομάδας.