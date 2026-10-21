Η ιστορία του Μπορμπόκη στο Gazzetta Magazino Post Game για το πώς ο Νταλγκλίς τον επέλεξε για τη Νιούκαστλ

Ο Βασίλης Μπορμπόκης μοιράστηκε στο Gazzetta Magazino Post Game το παρασκήνιο της μεταγραφής του στη Νιούκαστλ, με τον παλαίμαχο διεθνή να αποτελεί προσωπική επιλογή του Κένι Νταλγκλίς.

Ο Βασίλης Μπορμπόκης αποκάλυψε το πώς βρέθηκε στην Αγγλία και στη Νιούκαστλ το 1998, ύστερα από ένα παιχνίδι της ΑΕΚ με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο παλαίμαχος Έλληνας διεθνής μοιράστηκε στο Gazzetta Magazino Post Game όλο το παρασκήνιο και τον άνθρωπο που βρισκόταν πίσω από τη μεταγραφή του στις «καρακάξες», που δεν ήταν άλλος από τον θρυλικό Κένι Νταλγκλίς.

Ο τότε προπονητής των Maggpies είχε πάει να παρακολουθήσει το παιχνίδι ξεχωρίζοντας τους Κετσπάγια και Μανωλά, όμως όταν ο Βασίλης Μπορμπόκης έγινε παίκτης της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, τα δεδομένα άλλαξαν με τον θρύλο της Λίβερπουλ να τού προτείνει αυτοπροσώπως να μετακομίσει στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ».