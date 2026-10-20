Τους κοιτάζει στα μάτια και δε φοβάται τίποτα!

H ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Μάντσεστερ Σίτι στην Αγγλία για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, έχοντας μπροστά της μία εξαιρετικά δύσκολη αποστολή.

Οι «κιτρινόμαυροι» προέρχονται από την ήττα με 3-1 στο Λονδίνο απέναντι στη Σαχτάρ, σε ένα παιχνίδι όπου προηγήθηκαν αλλά «πλήρωσαν» τα λάθη τους και αποχώρησαν με σκυμμένο το κεφάλι από το γήπεδο.

Οι παίκτες του Νίκολιτς έδειξαν αρκετά καλό πρόσωπο στο πρώτο μέρος και το γκολ του Μάγερ στο 28’ ήρθε δίκαια. Η συνέχεια όμως δεν ήταν ανάλογη και τώρα τα εμπόδια μεγαλώνουν. Η ΑΕΚ ψάχνει μία τεράστια υπέρβαση απέναντι σε μία από τις καλύτερες ομάδες του κόσμου.

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Το θετικό για την Ένωση είναι ότι παρέμεινε στην Αγγλία και δούλεψε με απόλυτη συγκέντρωση προκειμένου να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμη για αυτό το ματς.

Ο Νίκολιτς είδε τους παίκτες του να ανεβάζουν στροφές και πέρα του Στρακόσα είναι όλοι διαθέσιμοι. Αυτό σημαίνει ότι οι Γιόβιτς και Βάργκα είναι πολύ πιθανό να αποτελέσουν το βασικό δίδυμο στην επίθεση της ομάδας. Η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να δημιουργήσει προβλήματα στη Σίτι και το Over 1.5 Γκολ στο πρώτο ημίχρονο είναι σε απόδοση 1.83 στη Novibet.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ πέτυχε δύο γκολ στο ματς με την Ίπσουιτς για την Premier League όμως αποχώρησε τραυματίας από το γήπεδο και η συμμετοχή του στο ματς είναι αμφίβολη.

Η Σίτι ξέρει ότι δεν έχει πολλά περιθώρια για νέα απώλεια βαθμών, αν θέλει να τερματίσει στην πρώτη οκτάδα. Η ήττα από την Παρί Σεν Ζερμέν την προηγούμενη αγωνιστική με το βαρύ 4-2 έφερε έναν μικρό προβληματισμό.

Απέναντι στην ΑΕΚ ψάχνει μία αντίδραση και μία ευκαιρία για ξέσπασμα. Η Ένωση το γνωρίζει και θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί όσα κενά βρει.

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