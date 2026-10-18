Ρεάλ Μαδρίτης, Λίβερπουλ και Παρί Σεν Ζερμέν έρχονται στην Ελλάδα

Οι «γίγαντες» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου έχουν δώσει ραντεβού στην Ελλάδα από την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, έως και την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, στο Elite Neon Cup!

Το Elite Neon Cup επιστρέφει και φέρνει στην Ελλάδα τις μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης, για ένα μαγικό ποδοσφαιρικό τριήμερο. Ρεάλ Μαδρίτης, Λίβερπουλ, Παρί Σεν Ζερμέν, Μίλαν, Γιουβέντους, Τσέλσι, μαζί με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και πολλές ακόμη ομάδες, από κάθε γωνιά της γης, συγκεντρώνονται στην Αθήνα.

Από την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, έως και την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, ομάδες από 21 διαφορετικές χώρες θα δώσουν «ραντεβού» στα γήπεδα του Elite Neon Cup 2026 για μία μοναδική ποδοσφαιρική εμπειρία σε ένα τουρνουά για δύο ηλικιακά γκρουπ για αγόρια: U10 και U12.

Μαζί με τις μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης και της Ελλάδας, στο τουρνουά θα συμμετάσχουν συνολικά 152 γκρουπ: τα 88 στο τουρνουά U12 και τα 64 στο U10. Έτσι, οι νεαροί αθλητές θα έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν και να γνωρίσουν διαφορετικές κουλτούρες εντός κι εκτός ποδοσφαίρου.

Οι ημέρες και ώρες διεξαγωγής των αγώνων, αλλά και πλήρη στοιχεία από τις προηγούμενες διοργανώσεις, είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα του Elite Neon Cup. Ακόμα περισσότερο υλικό θα βρείτε αν περιηγηθείτε στους επίσημους λογαριασμούς της διοργάνωσης στο TikΤok, στο Instagram, στο Facebook και στο Twitter.

Η ομάδα της «Yellowfields» και όλοι οι συντελεστές της διοργάνωσης, είναι έτοιμοι να σας υποδεχτούν και να ζήσουν μαζί σας, άλλη μία μοναδική ποδοσφαιρική εμπειρία.

Επικοινωνία

Email: [email protected]

Facebook: Elite Neon Cup

TikΤok: Elite Neon Cup

Instagram: eliteneoncup

Twitter: @EliteNeonCup

Οι τοποθεσίες των γηπέδων του τουρνουά

U10

Kicks academy

Palaia Fokaia stadium

U12

Kicks academy

Glyfada stadium

Nea Makri stadium

Anavissos stadium

Marathonas stadium