Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν μπόρεσε να δώσει συνέχεια στην πορεία του στο ATP 250 στο Αλμάτι, γνωρίζοντας την ήττα στα ημιτελικά από τον Μπασιλασβίλι με 2-1 σετ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν ήταν καλός απέναντι στον Νικολόζ Μπασιλασβίλι και στον αγώνα που έδινε πρόκριση στον τελικό στο ATP 250 στο Αλμάτι, με τον 34χρονο Γεωργιανό να παίρνει το εισιτήριο με 6-4, 6-7(5), 6-3.

Ο Τσιτσιπάς δεν μπόρεσε τον 2ο ημιτελικό του μέσα στο 2026 να τον... μετατρέψει σε τελικό, όπως συνέβη τον Ιούλιο στο Γκστάαντ της Ελβετίας, με τον Μπασιλασβίλι να έχει μεγαλύτερη συνέπεια στο παιχνίδι του και να φθάνει δίκαια στον τελικό της Κυριακής (25/10).

QUALIFIER ➡️ FINALIST 🎟️ Nikoloz Basilashvili digs deep to defeat Tsitsipas 6-4, 6-7, 6-3 and reach his 10th ATP Tour final! @AlmatyOpen_KZ | #AlmatyOpen https://t.co/9oF2bjym5U — ATP Tour (@atptour) October 24, 2026

Κακή αρχή και 0-1

O Tσιτσιπάς με winner έκλεισε το εναρκτήριο game, όμως ο Μπασιλασβίλι απάντησε με love game (1-1) και μετά το 15-15 στο 3ο game, με τρεις στη σειρά winners, έφθασε στο break για το 3-1..

Με νέο love game και κατακτώντας τους 12 από τους 13 πόντους, μετά το 1ο game, ο Γεωργιανός έκανε το 3-1.

Ο Μπαιλασβίλι με τρεις άσους μπόρεσε να διατηρήσει το σερβίς του (4-2), για να ακολουθήσει νέο αλάνθαστο game από τον Τσιτσιπά (4-3), που μείωσε ξανά σε 5-4. Μετά το 15-30 στο 10ο game υπήρξε ολιγόλεπτη διακοπή εξ αιτίας προβλήματος στο φωτισμό κι όταν η δράση επέστρεψε, ο Μπασιλασβίλι έφθασε στην κατάκτηση του σετ με 6-4.

Asked all the questions and found all the answers. @stefanos is back in this semi-final! @AlmatyOpen_KZ | #AlmatyOpen https://t.co/71oVp2W0cQ — ATP Tour (@atptour) October 24, 2026

Έχασε τρία set points, ισοφάρισε στο tie break

O Τσιτσιπάς χρειάστηκε να «σβήσει» break point, πριν κάνει το 1-0 στο ξεκίνημα του 2ου σετ και με love game έκανε το 2-1. Ο Μπασιλασβίλι μετά το 30-30 στο 6o game είχε τις λύσεις για να φθάσει στο 3-3. Σε δύσκολη θέση βρέθηκε ο Τσιτσιπάς στο επόμενο game 15-40, όμως ξεπέρασε τον... σκόπελο, διατηρώντας το προβάδισμα με 4-3.

Με άσο ο Τσιτσιπάς έκλεισε το 9ο game για το 5-4, για να φθάσουμε στο 10ο game, με τον Τσιτσιπά να έχει τριπλό set και break point, όμως τον Μπασιλασβίλι με έξι πόντους στη σειρά να μένει στη διεκδίκηση του σετ (5-5).

O Τσιτσιπάς μετά την 3η ισοπαλία με διαγώνιο backhand winner κατέκτησε το 11ο game (6-5), με το σετ να πηγαίνει στο tie break. Eκεί ο Μπασιλασβίλι προηγήθηκε με 4-2, όμως ο Τσιτσιπάς έφθασε σε νέα set points (6-4) και στη 2η ευκαιρία κατέκτησε το σετ με 7-6(5).

Δεύτερο «σπάσιμο» στο σερβίς κι αποκλεισμός

Ο Τσιτσιπάς βρέθηκε και πάλι σε μεινοκτική θέση στο 2ο game του 3ου σετ, όμως έσωσε και τα τρία break points για να ισοφαρίσει σε 1-1. Με τρεις άσους στο 4ο game o Tσιτσιπάς έκανε το 2-2 και στη συνέχεια το 3-3.

Ο Μπασιλασβίλι με love game έκανε το 4-3 και στο 8ο game o Γεωργιανός έφθασε στο καθοριστικό break, που του έδωσε προβάδισμα με 5-3 και του έδωσε τη δυνατότητα σερβίροντας, με love game να κατακτήσει το σετ με 6-3 και τον ημιτελικό.