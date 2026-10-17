Ο Λιονέλ Μέσι γράφει ιστορία και στη βοτανική, καθώς ένα είδος φυτού στις Άνδεις πήρε το όνομά του ως Salvia messii, δηλάδή το «Φυτό του Μέσι».

Ο Λιονέλ Μέσι μετρά τίτλους, ρεκόρ και μία μυθική καριέρα, ωστόσο τώρα, απέκτησε και ένα... φυτό που φέρει το όνομά του.

Σύμφωνα με μία επιστημονική μέλετη που δημοσιεύτηκε, ένα νέο, ξεχωριστό είδος φυτού, ενδημικό της οροσειράς των Άνδεων στο κεντρικό και το νότιο Περού, ονομάστηκε προς τιμήν του 39χρονου Αργεντινού σταρ.

Πιο συγκεκριμένα, το πλήρες όνομα του φυτού το οποίο μάλιστα είναι υπό εξαφάνιση, είναι «Salvia messii». Το «i» στο τέλος, προστέθηκε σύμφωνα με τους διεθνής κανόνες της βοτανικής ονοματολογίας στα λατινικά και σημαίνει το «Φυτό του Μέσι».

Το φυτό το οποίο μπορεί να φτάσει σε ύψος περίπου 1,5 μέτρου, έχει άνθη σε χρώμα ανοιχτό μπλε και λευκό, που παραπέμπουν στα χρώματα της φανέλας της Αργεντινής.

Όπως αναφέρει η μελέτη το «Φυτό του Μέσι», έχει εξαιρετική προσαρμοστικότητα, η οποία του επιτρέπει να επιβιώνει σε βραχώδεις και άνυδρες πλαγιές της οροσειράς και βρίσκεται σε υψόμετρο από 2.000 έως 2.400 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

JUST IN: Lionel Messi has ANOTHER plant species named after him, bringing the total to 6 The “Salvia Messii” is found in Peru, and shares the same colors as Argentina, blue and white https://t.co/CHidVK7RrQ October 17, 2026

Την έρευνα για την ανακάλυψη και την απόφαση σχετικά με το όνομα του εν λόγω φυτού, συντόνισαν ο Πολ Γκονζάλες, από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Εθνικού Πανεπιστημίου του Σαν Μάρκος, ο Αργεντινός ερευνητής Ρολάντο Ουρία και ο βιολόγος Ζαν Καπσα-Ράμος, από τον οργανισμό Huarango Nature.

