Το γιόρτασαν με την ψυχή τους οι παίκτες της Κ19 της ΑΕΚ μετά τη νίκη επί της Σαχτάρ στο Λονδίνο.

Μεγάλη νίκη πανηγύρισε η Κ19 της ΑΕΚ στο «Κίνγκσμιντοου» του Λονδίνου επικρατώντας με 2-1 της Σαχτάρ για τη διοργάνωση του youth League.

Οι... μικροί των κιτρινόμαυρων το χάρηκαν με την ψυχή τους καθώς μετά τους πανηγυρισμούς με τους οπαδούς τους, γιόρτασαν την επιτυχία τους στα αποδυτήρια με συνθήματα!

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