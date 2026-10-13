Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στην Αργεντινή, στην αναμέτρηση της Αλ Μπόις με τη Γοδόι Κρους για την Πριμέρα Νασιονάλ, με πρωταγωνιστή τον διαιτητή Νικολάς Λαμολίνα.

Απίθανα πράγματα στην Αργεντινή, καθώς λίγο πριν από το φινάλε σε έναν αγώνα της Πριμέρα Νασιονάλ, και ενώ το σκορ παρέμενε στο 0-0, ο διαιτητής Νικολάς Λαμολίνα, υπέδειξε πέναλτι υπέρ της Γοδόι Κρους για μαρκάρισμα του Ιβάν Ζαφαράνα στον Άξελ Ροντρίγκες, αποβάλλοντας ταυτόχρονα τον αμυντικό της Αλ Μπόις. Ωστόσο, τα τηλεοπτικά πλάνα έδειχναν πως η παράβαση είχε γίνει εκτός μεγάλης περιοχής.

Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με ανθρώπους της Αλ Μπόις να προσπαθούν να πείσουν τον διαιτητή δείχνοντάς του τη φάση από το... κινητό. Μάλιστα, ο ίδιος ο Ζαφαράνα που είχε αποβληθεί, επέστρεψε και αυτός με κινητό για να του αποδείξει σε ποια περιοχή έγινε το μαρκάρισμα.

Κάπως έτσι, υπήρξε μια διακοπή περίπου 23 λεπτών, προτού ο Λαμολίνα αλλάξει την αρχική του απόφαση, καταλογίζοντας τελικά φάουλ αντί για πέναλτι. Μετά το περιστατικό, ο διαιτητής ξεκαθάρισε πως άλλαξε την απόφασή του όχι επειδή είδε το video από τα κινητά, αλλά επειδή συννενοήθηκε με τον βοηθό του.