Απίθανα πράγματα στην Αργεντινή: Παίκτης κυνηγούσε με το κινητό του τον διαιτητή
Απίθανα πράγματα στην Αργεντινή, καθώς λίγο πριν από το φινάλε σε έναν αγώνα της Πριμέρα Νασιονάλ, και ενώ το σκορ παρέμενε στο 0-0, ο διαιτητής Νικολάς Λαμολίνα, υπέδειξε πέναλτι υπέρ της Γοδόι Κρους για μαρκάρισμα του Ιβάν Ζαφαράνα στον Άξελ Ροντρίγκες, αποβάλλοντας ταυτόχρονα τον αμυντικό της Αλ Μπόις. Ωστόσο, τα τηλεοπτικά πλάνα έδειχναν πως η παράβαση είχε γίνει εκτός μεγάλης περιοχής.
Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με ανθρώπους της Αλ Μπόις να προσπαθούν να πείσουν τον διαιτητή δείχνοντάς του τη φάση από το... κινητό. Μάλιστα, ο ίδιος ο Ζαφαράνα που είχε αποβληθεί, επέστρεψε και αυτός με κινητό για να του αποδείξει σε ποια περιοχή έγινε το μαρκάρισμα.
Κάπως έτσι, υπήρξε μια διακοπή περίπου 23 λεπτών, προτού ο Λαμολίνα αλλάξει την αρχική του απόφαση, καταλογίζοντας τελικά φάουλ αντί για πέναλτι. Μετά το περιστατικό, ο διαιτητής ξεκαθάρισε πως άλλαξε την απόφασή του όχι επειδή είδε το video από τα κινητά, αλλά επειδή συννενοήθηκε με τον βοηθό του.
🇦🇷 Nicolás Lamolina cobró un penal para Godoy Cruz cuando el jugador que recibió la falta estaba AFUERA DEL ÁREA. De la nada aparece Iván Zafarana de All Boys CON UN CELULAR PARA MOSTRARLE AL JUEZ QUE ESTABA EQUIVOCADO. Nunca antes visto. https://t.co/LGTqmAXDrj— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 13, 2026
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