Οι δηλώσεις του τεχνικού του Παναθηναϊκού Τζέικομπ Νίστρουπ για την αναμέτρηση με τη Νόρτζελαντ.

Στον Παναθηναϊκό επικρατεί σοκ μετά την ήττα από τη Νόρτζελαντ και με τον τρόπο που ήρθε.

Ο τεχνικός του τριφυλλιού Τζέικομπ Νίστρουπ μετά το ματς τόνισε ότι οι πράσινοι θα παρουσιαστούν ενωμένοι, όπως έγινε και με την ήττα από τον Ολυμπιακό και θ' αντιδράσουν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίστρουπ:

«Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και στα 93 λεπτά. Δεν θα συμφωνήσω ότι ήταν ένα κακό 20λεπτο, τα υψηλού επιπέδου παιχνίδια έχουν αυτές τις καταστάσεις, θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει μετά το γκολ που δεχθήκαμε και να φτάναμε σε ένα τρίτο τέρμα.

Θα πρέπει να δώσουμε τα εύσημα και στον αντίπαλο που βρήκε τις ευκαιρίες και τις εκμεταλλεύτηκε για να σκοράρει. Κι εμείς είχαμε ευκαιρίες για να σημειώσουμε περισσότερα γκολ. Η απόδοσή μας ήθελε λίγο λίγο ακόμα, θα μπορούσαμε να πάρουμε κι εμείς τη νίκη. Έτσι, είναι το ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο.

Όπως είχα πει και μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό, είμαστε ενωμένοι, χάνουμε όλοι μαζί. Θα πρέπει να σηκώσουμε κεφάλι και να είμαστε έτοιμοι για το επόμενο παιχνίδι το οποίο θεωρώ δεδομένο ότι θα γίνει».

Ο Έλμιν Ραστόντερ, παράλληλα, σχολίασε: «Ξέραμε πως αντιμετωπίζαμε μια ομάδα που ήταν καλή με την μπάλα στα πόδια. Είμαι χαρούμενος που σκόραρα κι έδωσα και μία ασίστ όμως δεν είχε αποτέλεσμα για την ομάδα τελικά. Είναι καλό για εμάς πως έχουμε παιχνίδι σε μόλις τρεις ημέρες και πρέπει όταν επιστρέψουμε να προσηλωθούμε σε αυτό».