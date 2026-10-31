Ο Γιώτης Χατζηαλεξίου ετοιμάζεται να αφήσει τη Νυερμβέργη και να αναλάβει χρέη αθλητικού διευθυντή στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

Ο Γιώτης Χατζηαλεξίου επιστρέφει στη γενέτειρά του για να αναλάβει τον ρόλο του αθλητικού διευθυντή στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης, αντικαθιστώντας τον Μάρκους Κρέτσε. Η αλλαγή αυτή είναι απόρροια της απογοητευτικής πορείας των Αετών στην Bundesliga, καθώς βρίσκονται οριακά πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Ο 50χρονος παράγοντας έχει υπογράψει συμβόλαιο έως το 2030, αναλαμβάνοντας επίσημα τα καθήκοντά του την 1η Φεβρουαρίου του 2027, αν και υπάρχει το ενδεχόμενο να ενταχθεί νωρίτερα στον σύλλογο, εφόσον συμφωνήσει η νυν ομάδα του, η Νυρεμβέργη.

Ο Χατζηαλεξίου διαθέτει ένα πλούσιο βιογραφικό στον χώρο, έχοντας υπηρετήσει επί δύο δεκαετίες στη γερμανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Ως αθλητικός διευθυντής των εθνικών ομάδων (από το 2018 έως το2023), υπήρξε ο «αρχιτέκτονας» του «Project Future» για τον εκσυγχρονισμό των ακαδημιών των Γερμανών και την ανάδειξη νέων ταλέντων για τη Μανσαφτ. Παράλληλα, ήταν εκείνος που διευκόλυνε τις διαδικασίες για τη συμμετοχή του Οδυσσέα Βλαχοδήμου στην Εθνική Ελλάδος, μιας και ο 32χρονος γκολκίπερ είχε ξεκινήσει την καριέρα του στη Γερμανία.

Στη Νυρεμβέργη έπαιξε μεγάλο ρόλο στις μεταγραφές των Τζίμα και Μασούρα, ενώ η θητεία του έχει χαρακτηριστεί ως επιτυχημένη στην ομάδα της Β' κατηγορίας Γερμανίας.

