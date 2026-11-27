Μπόρνμουθ: Ποιο στοιχειωμένο ρεκόρ ισοφάρισε
Τι κι αν μετέχει για πρώτη φορά στην ιστορία της στην Ευρώπη; Η Μπόρνμουθ κάνει πλάκα στο Europa League, καθώς με την εκτός έδρας ανατροπή με δέκα παίκτες ενάντια στη Θέλτα, έκανε το 5/5 και απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής στη League Phase του θεσμού, ούσα η μόνη ομάδα που έχει καταφέρει να κάνει το απόλυτο.
Μάλιστα, τα Κεράσια είναι μόλις ο τρίτος σύλλογος που καταφέρνει να νικήσει τα πέντε πρώτα ευρωπαϊκά ματς στην ιστορία του στις μεγάλες διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA και η πρώτη μετά από 54 ολόκληρα χρόνια.
Ποιοι είναι προηγηθεί; Δύο ομάδες που δεν τις λες και μεγαθήρια, τουλάχιστον τη σημερινή εποχή! Πρώτη είχε πετύχει 5/5 στην παρθενική της ευρωπαϊκή συμμετοχή η Νυρεμβέργη, που στο Κύπελλο Πρωταθλητριών της σεζόν 1961/62 είχε κάνει το 2/2 απέναντι στην ιρλανδική Ντραμκόντρα και τη Φενέρμπαχτσε, πριν επικρατήσει 3-1 της Μπενφίκα στα προημιτελικά και διασυρθεί με 6-1 στη ρεβάνς.
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
Το 1972, τη σκυτάλη πήρε η... Αραράτ! Ο αρμένικος σύλλογος, που φέτος μετέχει στο Europa League, είχε κάνει ντεμπούτο εκείνη τη χρονιά εκπροσωπώντας τη Σοβιετική Ένωση στο Κύπελλο UEFA και είχε κάνει το 2/2 ενάντια σε ΕΠΑ Λάρνακας και Γκρασχόπερς, πριν νικήσει 2-0 την Καϊζερσλάουτερν στον 3ο γύρο αλλά εν συνεχεία ηττηθεί με το ίδιο σκορ και λυγίσει στα πέναλτι.
3 - Bournemouth are only the third side in major European competition history to win each of their first five matches, after Nürnberg in 1961-62 and Ararat in 1972-73. Historic. https://t.co/bgCd8UYosK— OptaJoe (@OptaJoe) November 26, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.