Στην παρθενική της ευρωπαϊκή συμμετοχή, η Μπόρνμουθ καταγράφει αριθμούς που είχαμε δεκαετίες να δούμε από πρωτοεμφανιζόμενη ομάδα.

Τι κι αν μετέχει για πρώτη φορά στην ιστορία της στην Ευρώπη; Η Μπόρνμουθ κάνει πλάκα στο Europa League, καθώς με την εκτός έδρας ανατροπή με δέκα παίκτες ενάντια στη Θέλτα, έκανε το 5/5 και απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής στη League Phase του θεσμού, ούσα η μόνη ομάδα που έχει καταφέρει να κάνει το απόλυτο.

Μάλιστα, τα Κεράσια είναι μόλις ο τρίτος σύλλογος που καταφέρνει να νικήσει τα πέντε πρώτα ευρωπαϊκά ματς στην ιστορία του στις μεγάλες διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA και η πρώτη μετά από 54 ολόκληρα χρόνια.

Ποιοι είναι προηγηθεί; Δύο ομάδες που δεν τις λες και μεγαθήρια, τουλάχιστον τη σημερινή εποχή! Πρώτη είχε πετύχει 5/5 στην παρθενική της ευρωπαϊκή συμμετοχή η Νυρεμβέργη, που στο Κύπελλο Πρωταθλητριών της σεζόν 1961/62 είχε κάνει το 2/2 απέναντι στην ιρλανδική Ντραμκόντρα και τη Φενέρμπαχτσε, πριν επικρατήσει 3-1 της Μπενφίκα στα προημιτελικά και διασυρθεί με 6-1 στη ρεβάνς.

Το 1972, τη σκυτάλη πήρε η... Αραράτ! Ο αρμένικος σύλλογος, που φέτος μετέχει στο Europa League, είχε κάνει ντεμπούτο εκείνη τη χρονιά εκπροσωπώντας τη Σοβιετική Ένωση στο Κύπελλο UEFA και είχε κάνει το 2/2 ενάντια σε ΕΠΑ Λάρνακας και Γκρασχόπερς, πριν νικήσει 2-0 την Καϊζερσλάουτερν στον 3ο γύρο αλλά εν συνεχεία ηττηθεί με το ίδιο σκορ και λυγίσει στα πέναλτι.