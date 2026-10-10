Τρέλα στην ομογένεια της Μελβούρνης: Η South Melboune σήκωσε το Hahn Australia Cup
Τι και αν αγωνίζεται στην δεύτερη κατηγορία, η South Melbourne έγινε η πρώτη ομάδα εκτός A League που κατακτά το Κύπελλο Αυστραλίας και εμείς σαν Έλληνες, έχουμε και έναν παραπάνω λόγο να χαιρόμαστε για αυτό.
Η Ελλάδα είναι παντού, αυτό είναι γνωστό και η South Melbourne, ο σύλλογος που είναι ιστορικά συνδεδεμένος με την ελληνική ομογένεια της Αυστραλίας, σήκωσε το... τιμημένο Hahn Australia Cup, νικώντας την άλλη ομάδα της πόλης, Melbourne Victory στα πέναλτι, μπροστά σε έναν αριθμό ρεκόρ 29.911 φιλάθλων στο AAMI Park.
Αν και η Victory προηγήθηκε στο 95’ με τον Τζενρού, η South Melbourne δεν τα παράτησε και ισοφάρισε στο φινάλε της παράτασης με τον Μίκολα, στέλνοντας τον τελικό στα πέναλτι. Εκεί, ο τερματοφύλακας Λόπεζ απέκρουσε δύο φορές, ενώ ο Ντέιβιντσον αστόχησε στο τελευταίο πέναλτι της Victory. Με 4-3 σε αυτή την ψυχοφθόρα διαδικασία, η South Melbourne στέφθηκε κυπελλούχος, χαρίζοντας μια ιστορική στιγμή στην ελληνική ομογένεια της Αυστραλίας.
WHAT. IT. MEANS. Two minutes and 14 seconds of pure Hellas passion #AustraliaCup #MagicOfTheCup https://t.co/lEuGF4ZE8j— Hahn Australia Cup (@AustraliaCup) October 10, 2026
Όπως ήταν αναμενόμενο, μετά το τελευταίο σφύριγμα επικράτησε η απόλυτη, ελληνική παράνοια στις εξέδρες. Παίκτες και φίλαθλοι έγιναν ένα, ενώ την παράσταση έκλεψε και το αξέχαστο σύνθημα των Ελλήνων, «σήκωσε το, το γαμ...», γιατί τελικά, η «τρέλα» των Ελλήνων δεν γνωρίζει σύνορα.
FIRST side from the NPL to win Hahn #AustraliaCup Late goal and penalty shootout drama Record crowd at AAMI Park Recap how it all unfolded for @smfc: https://t.co/GDrQhq7PKs #MagicOfTheCup https://t.co/ImdV4DuHP9— Hahn Australia Cup (@AustraliaCup) October 10, 2026
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