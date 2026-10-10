Η ελληνική ομογένεια της Αυστραλίας έχει κάθε λόγο να πανηγυρίζει, καθώς η South Melbourne έγραψε ιστορία κατακτώντας το Hahn Australia Cup.

Τι και αν αγωνίζεται στην δεύτερη κατηγορία, η South Melbourne έγινε η πρώτη ομάδα εκτός A League που κατακτά το Κύπελλο Αυστραλίας και εμείς σαν Έλληνες, έχουμε και έναν παραπάνω λόγο να χαιρόμαστε για αυτό.

Η Ελλάδα είναι παντού, αυτό είναι γνωστό και η South Melbourne, ο σύλλογος που είναι ιστορικά συνδεδεμένος με την ελληνική ομογένεια της Αυστραλίας, σήκωσε το... τιμημένο Hahn Australia Cup, νικώντας την άλλη ομάδα της πόλης, Melbourne Victory στα πέναλτι, μπροστά σε έναν αριθμό ρεκόρ 29.911 φιλάθλων στο AAMI Park.

Αν και η Victory προηγήθηκε στο 95’ με τον Τζενρού, η South Melbourne δεν τα παράτησε και ισοφάρισε στο φινάλε της παράτασης με τον Μίκολα, στέλνοντας τον τελικό στα πέναλτι. Εκεί, ο τερματοφύλακας Λόπεζ απέκρουσε δύο φορές, ενώ ο Ντέιβιντσον αστόχησε στο τελευταίο πέναλτι της Victory. Με 4-3 σε αυτή την ψυχοφθόρα διαδικασία, η South Melbourne στέφθηκε κυπελλούχος, χαρίζοντας μια ιστορική στιγμή στην ελληνική ομογένεια της Αυστραλίας.

WHAT. IT. MEANS. Two minutes and 14 seconds of pure Hellas passion #AustraliaCup #MagicOfTheCup https://t.co/lEuGF4ZE8j October 10, 2026

Όπως ήταν αναμενόμενο, μετά το τελευταίο σφύριγμα επικράτησε η απόλυτη, ελληνική παράνοια στις εξέδρες. Παίκτες και φίλαθλοι έγιναν ένα, ενώ την παράσταση έκλεψε και το αξέχαστο σύνθημα των Ελλήνων, «σήκωσε το, το γαμ...», γιατί τελικά, η «τρέλα» των Ελλήνων δεν γνωρίζει σύνορα.