Χρυσή Μπάλα: Το France Football «παλεύει» για να μην αποκαλυφθεί ο νικητής πριν την τελετή
Στις 26 Οκτωβρίου θα γίνει η τελετή της απονομής του βραβείου της Χρυσής Μπάλας, και μάλιστα για πρώτη φορά όχι στο Παρίσι αλλά στο Λονδίνο, προς τιμήν του πρώτου ανθρώπου που τη κέρδισε το 1956, ο Στάνλεϊ Μάθιους.
Οι υποψήφιοι όπως και κάθε χρόνο είναι 30, με τον Λιονέλ Μέσι να κάνει την επιστροφή του αλλά την ίδια στιγμή, απουσιάζει ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Η διαφορά από τις προηγούμενες φορές είναι πως δεν υπάρχει ξεκάθαρος νικητής, γεγονός που ωθεί το France Football να λειτουργεί με προσοχή για να μην διαρρεύσουν τα αποτελέσματα ως την ημέρα της απονομής.
Το γεγονός που συνέβη το 2024, όπου είχε διαρρεύσει τελευταία στιγμή η νίκη του Ρόδρι, αποτέλεσε και την αφορμή, που οδήγησε τον Βινίσιους να μην ταξιδέψει στο Παρίσι αλλά και όλη την αποστολή της Ρεάλ να μην παρευρεθεί στο χώρο της απονομής ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Αυτό λειτούργησε ως παράδειγμα προς αποφυγή για την φετινή τελετή και την ίδια στιγμή αυξάνει την αγωνία για τον διάδοχο του Ουσμάν Ντεμπελέ.
🚨💣 𝗘𝗫𝗖𝗟𝗨𝗦𝗜𝗩𝗘: France Football is doing EVERYTHING in its power to keep the winner of the 2026 Ballon d'Or a COMPLETE SECRET until the envelope is opened! They will follow the SAME procedure as in 2025, when NOBODY knew Ousmane Dembélé had won until his name was revealed on stage, not even the winner itself will know until the envelope is being opened. The winner will remain a MYSTERY until the very last moment! ✨— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 13, 2026
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