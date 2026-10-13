Λίγες μέρες πριν την ανακοίνωση του νικητή της Χρυσής Μπάλας, το France Football προσπαθεί να κινηθεί με άκρα μυστικότητα, ώστε να μην διαρρεύσουν τα αποτελέσματα.

Στις 26 Οκτωβρίου θα γίνει η τελετή της απονομής του βραβείου της Χρυσής Μπάλας, και μάλιστα για πρώτη φορά όχι στο Παρίσι αλλά στο Λονδίνο, προς τιμήν του πρώτου ανθρώπου που τη κέρδισε το 1956, ο Στάνλεϊ Μάθιους.

Οι υποψήφιοι όπως και κάθε χρόνο είναι 30, με τον Λιονέλ Μέσι να κάνει την επιστροφή του αλλά την ίδια στιγμή, απουσιάζει ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Η διαφορά από τις προηγούμενες φορές είναι πως δεν υπάρχει ξεκάθαρος νικητής, γεγονός που ωθεί το France Football να λειτουργεί με προσοχή για να μην διαρρεύσουν τα αποτελέσματα ως την ημέρα της απονομής.

Το γεγονός που συνέβη το 2024, όπου είχε διαρρεύσει τελευταία στιγμή η νίκη του Ρόδρι, αποτέλεσε και την αφορμή, που οδήγησε τον Βινίσιους να μην ταξιδέψει στο Παρίσι αλλά και όλη την αποστολή της Ρεάλ να μην παρευρεθεί στο χώρο της απονομής ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Αυτό λειτούργησε ως παράδειγμα προς αποφυγή για την φετινή τελετή και την ίδια στιγμή αυξάνει την αγωνία για τον διάδοχο του Ουσμάν Ντεμπελέ.