ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ Aπόδοση ELABET στα γκολ του Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός!

Αυτό το Welcome Boost από την ELABET δεν το έχεις ξαναδεί! Είναι αλήθεια και είναι εύκολο να το κάνεις δικό σου.

Η ELABET ανεβάζει την αδρεναλίνη, την εμπειρία του παιχνιδιού σου και τις ανταμοιβές* σε άλλη διάσταση.

Προσφέρει σε απόδοση 10.00 να σημειωθεί τουλάχιστον ένα γκολ στο “αιώνιο” ντέρμπι, Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός!

Η ELABET σού δίνει την ευκαιρία να απολαύσεις περισσότερο την σπουδαία αναμέτρηση της ελληνικής Supe League και να αποκτήσεις την σούπερ ενισχυμένη αγορά!

Η συγκεκριμένη επιλογή είναι ορατή μόνο στους χρήστες (που πληρούν τις προϋποθέσεις) τόσο στην κεντρική σελίδα του Στοιχήματος, όσο και στην pregame σελίδα του event.

Μόλις με ένα κλικ έκανες εγγραφή και στο δεύτερο κλικ είσαι μέσα στο μεγάλο ματς:

“Σύνολο Γκολ - Over 0.5” ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ 10!!

ELABET… Ela, όπως είσαι!

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

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