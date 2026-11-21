Ο Ντίνος Μαυροπάνος πέτυχε το έκτο του φετινό γκολ με τη Γουέστ Χαμ, ισοφαρίζοντας σε 1-1 την Πρέστον.

Γκολ Νο 6 στη φετινή Championship για τον Ντίνο Μαυροπάνο, που βρήκε ξανά δίχτυα με τη φανέλα της Γουέστ Χαμ! Ο Έλληνας στόπερ σκόραρε για μία ακόμη φορά με κεφαλιά, ισοφαρίζοντας σε 1-1 την Πρέστον στο 60ό λεπτό. Ο 28χρονος κεντρικός αμυντικός επέστρεψε έτσι στο σκοράρισμα μετά από πέντε εβδομάδες και το εκτός έδρας 6-0 εις βάρος της Λίνκολν.