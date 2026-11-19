Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες σχολίασε τη μειωμένη προσέλευση στα ματς της Αργεντινής μετά την αποχώρηση του Λιονέλ Μέσι, προτείνοντας πιθανές λύσεις.

Η νέα εποχή στην εθνική ομάδα της Αργεντινής μετά την αποχώρηση του Λιονέλ Μέσι είναι ιδιαίτερη, με τη μειωμένη προσέλευση στα πρώτα ματς δίχως τον Pulga να προβληματίζει τους συντελεστές της Αλμπισελέστε.

Στο φιλικό με την Ουρουγουάη, 21.000 οπαδοί βρέθηκαν στο χωρητικότητας 55.000 ανθρώπων Μπομπονέρα, ενώ στο 7-0 με την Κόστα Ρίκα τα πράγματα ήταν ελαφρώς καλύτερα, καθώς έδωσαν το παρών 42.000 φίλαθλοι από τους 57.000 που χωρούν στο Εστάδιο Μάριο Αλμπέρτο Κέμπες. Ακόμα κι έτσι πάντως, οι Αργεντίνοι ψάχνουν τρόπους να λυθεί το εν λόγω ζήτημα, με τον Εμιλιάνο Μαρτίνες να προτείνει λύσεις!

Ο τερματοφύλακας της Τσέλσι ανέφερε πως «θα ήθελα να παίζουμε σε γήπεδα με λίγο περισσότερο κόσμο. Ίσως θα πρέπει να οργανώσουμε φιλανθρωπικές δράσεις για να γεμίζουν οι εξέδρες.

Πρέπει να κάνουμε τους φιλάθλους να αγαπήσουν ξανά την ομάδα. Ξέρουμε ότι ο Λέο δεν είναι εδώ και, προφανώς, ο περισσότερος κόσμος ήθελε να έρθει στο γήπεδο κυρίως για να τον δει. Στο τέλος της ημέρας, όμως, αυτή είναι η εθνική ομάδα της Αργεντινής και πρέπει να κερδίσουμε ξανά την αγάπη του κόσμου.

Έχουμε την ευθύνη - εμείς, το προπονητικό επιτελείο και η διοίκηση - να το κάνουμε αυτό εφικτό. Να δείξουμε την αγάπη μας στον κόσμο, να μειώσουμε λίγο τις τιμές των εισιτηρίων και να γεμίσουμε κάθε γήπεδο, γιατί το έχουμε πραγματικά ανάγκη».