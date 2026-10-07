Ο Λιονέλ Μέσι έστειλε το αποχαιρετιστήριο μήνυμα μετά τους τίτλους τέλους με την εθνική Αργεντινής και δήλωσε ευγνώμων για όσα έζησε με το εθνόσημο στο στήθος.

Υποστολή σημαίας! Ο Λιονέλ Μέσι αγωνίστηκε για τελευταία φορά με τη φανέλα της Αργεντινής στη φιλική αναμέτρηση απέναντι στο Μπενίν κι έριξε τίτλους τέλους σε μια θρυλική καριέρα.

Την επομένη του αγώνα, ο θρύλος της Αλμπισελέστε θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα για το ταξίδι του με την εθνική ομάδα κι έστειλε το δικό του ευχαριστώ για όσα βίωσαν μαζί σε αυτή την κοινή πορεία.

Αναλυτικά το μήνυμα του Μέσι

«Χθες ήταν το τελευταίο μου παιχνίδι και ήδη μου λείπει να φοράω την φανέλα. Ξέρω ότι παίρνω τη σωστή απόφαση. Ήταν ένα απίστευτο ταξίδι, γεμάτο χαρές αλλά και κάποιες λύπες, όμως είμαι σίγουρος ότι άξιζε κάθε βήμα που έκανα.

Και μου έμειναν πολλά πράγματα που ήθελα να πω. Μου είναι αδύνατο να εκφράσω όλα όσα νιώθω μέσα σε λίγες λέξεις ή σε μία ανάρτηση. Αυτό το ταξίδι θα ήταν αδύνατο χωρίς την οικογένειά μου, που ήταν πάντα στο πλευρό μου και με στήριζε, ιδιαίτερα στις δύσκολες στιγμές, όταν τη χρειαζόμουν περισσότερο.

Εξίσου απαραίτητοι ήταν οι φίλοι μου, όλοι οι συμπαίκτες και οι προπονητές που είχα, μαζί με τα τεχνικά τους επιτελεία. Δεν θέλω να ξεχάσω τον Ντιέγκο, που έβαλε τη χώρα μας στη θέση που της άξιζε και που, όπως λέω πάντα, ξέρω ότι μας βοήθησε όντας εδώ μαζί μας, αλλά και από τον ουρανό, σε κάθε βήμα που κάναμε.

Ευχαριστώ τους συλλόγους στους οποίους αγωνίστηκα, επειδή πάντα σεβάστηκαν τα συναισθήματά μου και μου επέτρεψαν να αφοσιώνομαι στη χώρα μου όταν ερχόταν η ώρα να φορέσω τη φανέλα της Εθνικής.

Και, φυσικά, ευχαριστώ τον Θεό. Χωρίς την καθοδήγηση και το θέλημά Του, δεν θα ονειρευόμασταν καν ότι θα μπορούσαμε να φτάσουμε μέχρι εδώ. Είμαι ένας άνθρωπος γεμάτος ευγνωμοσύνη. Σας αγαπώ πολύ, θα μου λείψετε και θα σας ευχαριστώ για πάντα που ήσασταν στο πλευρό μας, στο πλευρό μου».