Επιστροφή στη δράση για τον Νταβίντ Σίλβα, ο οποίος τρία χρόνια μετά την απόσυρσή του αποφάσισε να φορέσει ξανά τα ποδοσφαιρικά εξάταπα για χάρη ομάδας από το Χονγκ Κονγκ!

Νταβίντ Σίλβα, η επιστροφή! Τι κι αν είχε ανακοινώσει την απόσυρσή του 2023 μετά τον σοβαρό τραυματισμό του ως ποδοσφαιριστής της Σοσιεδάδ; Ο Ισπανός μέσος αποφάσισε να φορέσει ξανά τα ποδοσφαιρικά εξάταπα για έναν τελευταίο χορό στα 40 του χρόνια.

Όπως έγινε γνωστό, ο Σίλβα αποφάσισε να ανακαλέσει την απόφασή του κι επιστρέφει στην αγωνιστική δράση για χάρη της Supreme Sha Tin που αγωνίζεται στο πρωτάθλημα του Χονγκ Κονγκ.

«Ανακοινώνουμε επίσημα ότι ο θρυλικός Ισπανός μέσος Νταβίντ Σίλβα, ο οποίος θα φορά τη φανέλα με το Νο 21, εντάχθηκε επίσημα στη Supreme Sha Tin!

Ο Νταβίντ Σίλβα θα φτάσει σύντομα στο Χονγκ Κονγκ, προκειμένου να εγκατασταθεί, να ενσωματωθεί στις προπονήσεις της ομάδας και να φτάσει στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση πριν πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στον αγωνιστικό χώρο. Μείνετε συντονισμένοι» τονίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της ομάδας.

Από την πλευρά του, ο Σίλβα εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση της μεταγραφής: «Είμαι πολύ χαρούμενος που εντάσσομαι στη Supreme Sha Tin και ανυπομονώ πραγματικά να πάω στο Χονγκ Κονγκ, να γνωρίσω και να απολαύσω την κουλτούρα των ανθρώπων, αλλά φυσικά και το ποδόσφαιρο στο Χονγκ Κονγκ.

Ανυπομονώ να πάω εκεί. Τα λέμε σύντομα και σας στέλνω τους χαιρετισμούς μου» τόνισε χαρακτηριστικά σε βίντεο που ανάρτησε στα social media. Θυμίζουμε πως ο Σίλβα είχε ανακοινώσει το 2023 το τέλος του από την ποδοσφαιρική σκηνή ως παίκτης της Σοσιεδάδ, ενώ στο παρελθόν είχε ξεχωρίσει για την πορεία του με τη Βαλένθια και τη Μάντσεστερ Σίτι.