Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Λιονέλ Μέσι και οι δικηγόροι του ετοιμάζουν επιστολή κατά της AFA, αναφορικά με την εκμετάλλευση του ονόματός του.

Μια... περίεργη είδηση έρχεται τις τελευταίες ώρες από την Αργεντινή και αφορά τον Λιονέλ Μέσι και τη σχέση του με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία.

Σχεδόν ένα μήνα μετά το τελευταίο του παιχνίδι με το εθνόσημο στο προς τιμήν του φιλικό με το Μπενίν, ο 39χρονος μάγος από το Ροσάριο φαίνεται έτοιμος να κινηθεί κατά της AFA, με αφορμή την εκμετάλλευση από πλευράς Ομοσπονδίας του ονόματός του.

Όπως προκύπτει από δημοσιεύματα, ο Pulga και οι δικηγόροι του ετοιμάζουν επίσημο έγγραφο προς την Ομοσπονδία, μέσω του οποίου θα ζητούν τρία συγκεκριμένα πράγματα. Αρχικά, να σταματήσει η χρήση του ονόματος, των φωτογραφιών και των βίντεό του για οικονομικό όφελος, χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Δεύτερον, να μη χρησιμοποιείται η εικόνα του σε επιχειρηματικές συμφωνίες της ομοσπονδίας χωρίς τη συγκατάθεσή του. Τέλος, να προστατευτεί η προσωπική και εμπορική του εικόνα από τις υποθέσεις που περιβάλλουν τη διοίκηση της AFA.

Όπως αναφέρεται, το όλο θέμα προέκυψε αρχικά διότι άνθρωποι της Αργεντινής φέρεται να επέτρεψαν σε εταιρία μπίρας να χρησιμοποιήσει την εικόνα του Μέσι για διαφήμιση, ενώ ο ίδιος έχει συμβόλαιο με άλλη εταιρία. Παράλληλα, ο άσος της Ίντερ Μαϊάμι θέλει να αποστασιοποιηθεί από τον πρόεδρο, Κλαούντιο Τάπια, ο οποίος ερευνάται για οικονομικά σκάνδαλα.