Μέσι: Ετοιμάζει επιστολή κατά της AFA για τη χρησιμοποίηση του ονόματός του!
Μια... περίεργη είδηση έρχεται τις τελευταίες ώρες από την Αργεντινή και αφορά τον Λιονέλ Μέσι και τη σχέση του με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία.
Σχεδόν ένα μήνα μετά το τελευταίο του παιχνίδι με το εθνόσημο στο προς τιμήν του φιλικό με το Μπενίν, ο 39χρονος μάγος από το Ροσάριο φαίνεται έτοιμος να κινηθεί κατά της AFA, με αφορμή την εκμετάλλευση από πλευράς Ομοσπονδίας του ονόματός του.
Όπως προκύπτει από δημοσιεύματα, ο Pulga και οι δικηγόροι του ετοιμάζουν επίσημο έγγραφο προς την Ομοσπονδία, μέσω του οποίου θα ζητούν τρία συγκεκριμένα πράγματα. Αρχικά, να σταματήσει η χρήση του ονόματος, των φωτογραφιών και των βίντεό του για οικονομικό όφελος, χωρίς τη συγκατάθεσή του.
Δεύτερον, να μη χρησιμοποιείται η εικόνα του σε επιχειρηματικές συμφωνίες της ομοσπονδίας χωρίς τη συγκατάθεσή του. Τέλος, να προστατευτεί η προσωπική και εμπορική του εικόνα από τις υποθέσεις που περιβάλλουν τη διοίκηση της AFA.
Όπως αναφέρεται, το όλο θέμα προέκυψε αρχικά διότι άνθρωποι της Αργεντινής φέρεται να επέτρεψαν σε εταιρία μπίρας να χρησιμοποιήσει την εικόνα του Μέσι για διαφήμιση, ενώ ο ίδιος έχει συμβόλαιο με άλλη εταιρία. Παράλληλα, ο άσος της Ίντερ Μαϊάμι θέλει να αποστασιοποιηθεί από τον πρόεδρο, Κλαούντιο Τάπια, ο οποίος ερευνάται για οικονομικά σκάνδαλα.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Lionel Messi has sent a formal legal notice to Claudio “Chiqui” Tapia and the AFA, demanding they stop using his name and image commercially without his permission! Messi is FURIOUS after disputes involving the federation dragged his name into controversy. One concerns an allegedly broken contract for two Argentina friendlies. Messi attended in a VIP box but did not play, then featured for Inter Miami the following day. His family blames Tapia for the problems, which caused Messi difficulties that had not previously been made public. There is also a sponsor dispute. Tapia allegedly allowed an Argentine beer brand to use Messi’s image with Argentina without his knowledge, despite his exclusive deal with a competing American beer brand. — @A24COM— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 17, 2026
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