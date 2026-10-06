Λίγο πριν ο Λιονέλ Μέσι παίξει για τελευταία φορά με την Αργεντινή, το Gazzetta θυμάται την πρώτη. Που δεν είχε πάει και τόσο καλά...

Το ματς Νο 208 θα είναι και το τελευταίο. Μετά από 21 χρόνια, ο άνθρωπος που άλλαξε τη σύγχρονη ιστορία του αργεντίνικου ποδοσφαίρου, θα φορέσει για στερνή φορά το εθνόσημο στο στήθος, για να γνωρίσει την αποθέωση από δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους μέσα στο βουρκωμένο Μονουμεντάλ και εκατομμύρια άλλους που θα συντονιστούν για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση με κάθε άλλον τρόπο.

Λιονέλ Μέσι, το μεγάλο φινάλε. Η Αργεντινή υποδέχεται ξημερώματα Τετάρτης (7/10, 02:00 - live από το Gazzetta) την εθνική ομάδα του Μπενίν, σε μία βραδιά που θα είναι αφιερωμένη στο τέλος της διεθνούς καριέρας του Pulga μετά από δύο δεκαετίες γεμάτες γκολ και επιτυχίες, που ήρθαν εντέλει μετά από αδιάκοπη υπομονή τα τελευταία χρόνια.

Με αφορμή λοιπόν το τελευταίο ματς του Μέσι με την Αλμπισελέστε, γυρνάμε τον χρόνο 21 χρόνια και μερικούς μήνες πίσω για να θυμηθούμε πότε ξεκίνησαν όλα. Το ντεμπούτο του Pulga με την εθνική ομάδα της πατρίδας του σε επίπεδο Ανδρών, το οποίο έλαβε χώρα στις 17 Αυγούστου 2005. Όχι σε κάποιο αργεντίνικο στάδιο που κόχλαζε, αλλά στη Βουδαπέστη. Και δεν πήγε όσο καλά θα ήθελε ο Αργεντινός...

Το καλοκαίρι εκείνο, ο Μέσι ετοιμαζόταν για την πρώτη του φουλ σεζόν στην Μπαρτσελόνα, έχοντας μετρήσει ένα γκολ σε εννέα συμμετοχές τη σεζόν 2004/05. Διεθνής ήταν ήδη σε επίπεδο Κ20 και είχε κάνει σπουδαία πράγματα μέσα στο 2005, μετρώντας αρχικά πέντε τέρματα στο Copa America Νέων και εν συνεχεία άλλα έξι στο αντίστοιχο Παγκόσμιο Κύπελλο, οδηγώντας την Αργεντινή στην κατάκτηση του τίτλου.

Ο Χοσέ Πέκερμαν λοιπόν αποφάσισε πως είχε έρθει η ώρα το μικρόσωμο wonderkid να πάρει το βάπτισμα του πυρός και σε επίπεδο Ανδρών, καλώντας το για πρώτη φορά στην εθνική ομάδα. Η φιλική αναμέτρηση με την Ουγγαρία στη Βουδαπέστη θα συνδυαζόταν με το ντεμπούτο του νεαρού μεσοεπιθετικού, που στο 64ο λεπτό και με το σκορ στο 2-1 υπέρ της ομάδας του θα περνούσε ως αλλαγή στο ματς στη θέση του Λισάντρο Λόπες.

Την ώρα εκείνη, στο χορτάρι βρίσκονταν παίκτες όπως ο νυν ομοσπονδιακός τεχνικός της Αργεντινής, Λιονέλ Σκαλόνι, αλλά και σταρ από τον Ερνάν Κρέσπο μέχρι τον Ρομπέρτο Αγιάλα. Πόσα όμως θα προλάβαινε να δείξει στο γήπεδο ο νεανίας Μέσι; Απολύτως τίποτα! Κι αυτό γιατί δευτερόλεπτα αφότου πέρασε στο ματς, αναγκάστηκε να αποχωρήσει...

Προσπαθώντας να ξεμαρκαριστεί από τον Βίμος Βάντσακ, ο Αργεντινός πιτσιρικάς είδε τον αμυντικό της Ουΐπεστ να του τραβάει τη φανέλα και επιχειρώντας, μάλλον άγαρμπα, να τον ξεφορτωθεί, έκανε μία απότομη κίνηση με το χέρι. Ο Ούγγρος δέχτηκε το χτύπημα στον λαιμό και σωριάστηκε στο έδαφος, με ένταση να ξεσπά άμεσα και τον Μάρκους Μερκ να αποφασίζει να αποβάλει με απευθείας κόκκινη κάρτα τον Μέσι!

Το ντεμπούτο του ανθρώπου που θα επανέφερε, χρόνια αργότερα, την Αργεντινή στην κορυφή, τελείωσε πριν καλά καλά αρχίσει, με τον Pulga να παίρνει την άγουσα για τα αποδυτήρια δίχως να έχει συμπληρώσει ένα λεπτό στον αγωνιστικό χώρο - εκτός και αν μετρήσουμε και τον χρόνο των διαμαρτυριών, πριν βγει η κάρτα από το τσεπάκι του Γερμανού διαιτητή.

Η ειρωνεία είναι ότι χρόνια αργότερα, ο ίδιος ο Βάντσακ θα δήλωνε πως «του έκανα φάουλ, τον τράβηξα αλλά αποβλήθηκε επειδή αντέδρασε. Δεν ήταν επικίνδυνο ή δυνατό το χτύπημα, απλά με βρήκε στο χειρότερο σημείο, στον λαιμό. Αλλά δεν νομίζω πως θα έπρεπε να αποβληθεί γι' αυτό»...

Αυτή θα ήταν η δεύτερη από τις μόλις τέσσερις κόκκινες κάρτες που έχει δεχτεί μέχρι σήμερα σε διασυλλογικό και διεθνές επίπεδο ο Μέσι, καθώς είχε αποβληθεί και σε αγώνα της Μπαρτσελόνα Β μερικούς μήνες πριν. Με την εθνική ομάδα, θα δεχόταν μία ακόμα κόκκινη κάρτα το 2019 σε αγώνα με τη Χιλή, ενώ το 2021 θα έβλεπε και τη μοναδική ως μέλος της πρώτης ομάδας της Μπαρτσελόνα, στον τελικό του Supercopa ενάντια στην Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Οι αποβολές ποτέ δεν ήταν κάτι το σύνηθες για τον κορυφαίο, για πολλούς, ποδοσφαιριστή του πλανήτη, κι ας ήταν θέμα δευτερολέπτων στο ντεμπούτο του με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του. Φυσικά 21 χρόνια, ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, δύο Copa America και εκατοντάδες γκολ μετά, η ανάμνηση αυτή είναι τόσο μακρινή, που μας δίνει την ευκαιρία να τη θυμόμαστε ως κάτι το συγκυριακό και συνάμα ιστορικό...