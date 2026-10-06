Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο ετοιμάζεται για το δικό του... αντίο στον Λιονέλ Μέσι με τη φανέλα της Αργεντινής και το Gazzetta συλλέγει όσα συμβαίνουν πριν το παιχνίδι με την Μπενίν.

Υπό άλλες συνθήκες, η αναμέτρηση της Αργεντινής απέναντι στη Μπενίν θα ήταν ένα ακόμα παιχνίδι στο ενεργητικό της εθνικής ομάδας. Ωστόσο, αυτό το ματς σηματοδοτεί το τέλος μία μεγάλης εποχής. Αυτής του Λιονέλ Μέσι με το εθνόσημο.

Ο 39χρονος σταρ είχε κάνει γνωστό ότι μετά το Μουντιάλ στα γήπεδα των ΗΠΑ ότι θα σταματήσει από την εθνική ομάδα και κόντρα στη Μπενίν θα είναι το δικό του Last Dance, με τον κόσμο της χώρας αλλά και όλου του πλανήτη να περιμένει να τον δει για τελευταία φορά με το εθνόσημο.

Ο ίδιος πραγματοποίησε την τελευταία του προπόνηση με την Αλμπισελέστε και με ένα συγκινητικό post ξεκίνησε την αντίστροφη μέτρηση για το φινάλε του με το εθνόσημο. Συγκεκριμένα, έγραψε: «Στιγμές που ξέρω ότι θα μου λείψουν».

Αρκετά δυνατά ήταν και τα λόγια του προπονητή της χώρας, Λιονέλ Σκαλόνι, ο οποίος είπε ότι και πέντε Μονουμεντάλ να υπήρχαν, ο Μέσι θα τα γέμιζε, κάνοντας ακόμα πιο κατανοητό το πόσο θα λείψει η παρουσία του από την εθνική ομάδα.

«Τίποτα δεν θα είναι το ίδιο χωρίς τον Μέσι. Δεν έχω δει ποτέ κανέναν άλλον να μεταδίδει το συναίσθημα που μεταδίδει ο Λέο. Αυτό είναι που θα μας λείψει περισσότερο. Πάντα συζητούσαμε για το πόσο θα μας έλειπε όταν δεν θα ήταν πια εδώ, και τώρα έφτασε η στιγμή που δεν θα είναι πια μαζί μας.

Φαντάζομαι ότι θα είναι μια στιγμή πολύ συγκινητική για όλους, χωρίς εξαίρεση. Από τη στιγμή που ο Λέο θα πατήσει το χορτάρι στο «Μονουμεντάλ», εκείνος και οι φίλαθλοι θα ζήσουν μια μέρα που κανείς δεν θα ξεχάσει ποτέ. Είμαι ευγνώμων που θα είμαι μέρος αυτής της ημέρας, γιατί θα είναι η δική του μέρα, αλλά και η μέρα των συμπαικτών που μοιράστηκαν μαζί του τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική χαρά. Το αξίζουν κι εκείνοι.

Όσο για μένα, θα είμαι απλώς θεατής. Θα κάθομαι εκεί και θα απολαμβάνω κάθε στιγμή, αλλά νιώθω ευγνωμοσύνη που θα μπορέσω να ζήσω αυτή τη μέρα. Νομίζω αν υπήρχαν πέντε «Μονουμεντάλ», θα γέμιζαν.

Είναι ακόμα εδώ μαζί μας. Έχουμε δύο προπονήσεις μαζί του και θα συνεχίσουμε να τον βλέπουμε και να απολαμβάνουμε την παρουσία του κατά τη διάρκεια αυτού του λίγου χρόνου που μας απομένει».