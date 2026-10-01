Με σκόρερ δύο γκολ τον Χρήστο Αλμύρα και τον Κωνσταντίνο Κωστούλα, η εθνική Κ-21 που έχασε ευκαιρίες για σκορ – μαμούθ στο β' ημίχρονο νίκησε 4-2 τη Λετονία, παραμένει δεύτερη στον όμιλό της και όλα θα κριθούν στην τελευταία αγωνιστική των προκριματικών για το Euro 2027.

Με δύο γκολ του Αλμύρα και άλλα δύο του Κωστούλα, η Εθνική Ελπίδων επικράτησε με 4-2 της Λετονίας και έμεινε... ζωντανή στην μάχη για την καλύτερη δεύτερη θέση των ομίλων που δίνει και το απευθείας εισιτήριο για την τελική φάση του Euro U21 που θα διεξαχθεί το 2027 σε Αλβανία και Σερβία.

Κακό γκολ αυτό που δεχθήκαμε στις καθυστερήσεις, ενώ αξίζει να αναφερθούμε πως αν η Ελλάδα δεν προκριθεί απευθείας θα έχει και δεύτερη ευκαιρία μέσω των μπαράζ.

Πως ξεκίνησε η Εθνική

Ο Μοναστηρλής ξεκίνησε κάτω από το τέρμα, οι Κωστούλας και Άλεν ήτανι στα άκρα, με τους Αλεξίου και Καλογερόπουλο κεντρικό δίδυμο στα στόπερ. Στο κέντρο ξεκίνησαν ο Αλμύρας με τον Μπακούλα ελεώ του τραυματία Κοντούρη, ενώ πίσω από τον Μύθου οι Παπακανέλλος και Πνευμονίδης και στα φτερά και σε πιο ελεύθερο ρόλο ο Γκούμας.

Κυριάρχησε στο πρώτο μέρος και τα τρία ήταν λίγα

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο ημίχρονο. Ένα ημίχρονο στο οποίο η Εθνική μας ομάδα κυριάρχησε απόλυτα. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μπήκε εξαιρετικά και μόλις στο 5' κατάφερε να ανοίξει το σκορ με τον Αλμύρα ο οποίος μετά την ασίστ του Πνευμονίδη έκανε το 1-0.

Και μετά το γκολ οι παίκτες του Γιάννη Ταουσιάνη συνέχισαν να πιέζουν, μια πίεση που απέφερε καρπούς στο 17' Η Ελλάδα κέρδισε κόρνερ, ο Γκούμας το εκτέλεσε και ο Κωστούλας με κεφαλιά έστειλε και πάλι την μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το 2-0.

Μία φάση, ένα λάθος και γκολ η Λετονία

Οι Λετονοί στο διάστημα αυτό δεν είχαν κάνει απολύτως τίποτα, αλλά στην μοναδική τους φάση κατάφεραν να σκοράρουν. Συγκεκριμένα στο 27' μετά από λάθος αρχικά του Κωστούλα, σέντρα των φιλοξενουμένων και κακό διώξιμο του Μοναστηρλή ο ανενόχλητος Πατρικίεβιτς μείωσε σε 2-1.

Και πάλι μίλησε ο Αλμύρας για το 3-1

Η Εθνική μπορεί μετά το 2-1 να έριξε λίγο ρυθμό και έδειξε αγχωμένη, ωστόσο στην συνέχεια ανέβασε κατακόρυφα ρυθμό και δέκα λεπτά αργότερα κατάφερε να κάνει το 3-1. Συγκεκριμένα ο Παπακανέλλος βρήκε ωραία τον Αλμύρα, αυτός πάσαρε στον Πνευμονίδη που του γύρισε αμέσως την μπάλα και με ψύχραιμο πλασέ έκανε το 3-1 πετυχαίνοντας το δεύτερο γκολ του στο ματς.