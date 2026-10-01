Ταουσιάνης: «Παίξαμε σύμφωνα με τις αρχές μας, αυτή η Εθνική αξίζει να βρεθεί στα τελικά»

Ο τεχνικός της Εθνικής Ελπίδων, Γιάννης Ταουσιάνης ανέφερε πως και κόντρα στην Λετονία η ομάδα έπαιξε σύμφωνα με τις αρχές της και πως αξίζει να βρεθεί στα τελικά του Euro U21.

Η Εθνική Ελπίδων ήταν σαρωτική επικρατώντας με 4-2 της Λετονίας και παρέμεινε... ζωντανή στην μάχη της καλύτερης δεύτερης θέσης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Γιάννης Ταουσιάνης ανέφερε τα εξής: «Είμαι ευχαριστημένος από τη σημερινή εμφάνιση, ιδιαίτερα για τα διαστήματα που παίξαμε σύμφωνα με τις αρχές μας και επιβάλλαμε τον δικό μας ρυθμό. Η Λετονία είναι μια δύσκολη ομάδα και από αυτή την άποψη η νίκη μας είναι σημαντική».

Για την συνέχεια: «Δεν θέλω να μιλήσω τώρα για το τί μπορεί να γίνει στη συνέχεια, υπάρχει ακόμη μία αγωνιστική και όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Εκείνο που μπορώ ωστόσο να πω, είναι πώς ό,τι κι αν έρθει θα το αντιμετωπίσουμε με τη δυναμική και την ικανότητα που έχουμε ως ομάδα και θα κάνουμε τα πάντα να περάσουμε, είτε απευθείας είτε μέσω μπαράζ. Αυτή η Εθνική Ελπίδων αξίζει να παίξει στα τελικά.

Είμαι αισιόδοξος για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς πάντα υπήρχαν ταλέντα αλλά τώρα αξιοποιούνται καλύτερα, με τα προγράμματα που έχει η ΕΠΟ τα δύο τελευταία χρόνια. Τα τμήματα υποδομών των Εθνικών ομάδων δουλεύουν πιο σωστά και πιο οργανωμένα και γενικότερα δίνεται βάρος στις μικρές ηλικίες».