Ολυμπιακός: Η ανταμοιβή (αλλά κι η ατυχία) του καλύτερου παίκτη της Β' ομάδας!

Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta για τον καλύτερο παίκτη της Β' ομάδας του Ολυμπιακού σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν.

Η χθεσινή είδηση της ένταξης του Ζουγλή στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας του Ολυμπιακού, σε συνεργασία του Ιμανόλ με τον προπονητή της Β ομάδας, Ρούμπιο, ήταν απλά η ανταμοιβή του καλύτερου παίκτη της σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν.

Ο Ζουγλής, βαδίζοντας στα 23 χρόνια του, δείχνει επιτέλους να αρχίσει να ωριμάζει περισσότερο και να βγάζει μία εικόνα ακραίου κυνηγού από τον οποίο μπορούμε να περιμένουμε ωραία πράγματα. Ψήγματα του ταλέντου του είχε βγάλει από την περασμένη σεζόν, όμως αυτό που τον διέκρινε περισσότερο ήταν η έλλειψη διάρκειας κι αγωνιστικής συνέπειας, καθώς κι οι πολλές ημιτελείς ενέργειες. Όχι ότι τώρα δεν βλέπουμε αδυναμίες στο παιχνίδι του, όπως π.χ. σε κάποια τελειώματα του, σε σουτ και πάσες, αλλά και στην αναποτελεσματικότητα του ανασταλτικά σε ουκ ολίγες στιγμές.

Σίγουρα, όμως, περισσότερο βλέπουμε ένα παιδί με ταλέντο αφενός μεν στο να γίνεται ο ίδιος απειλητικός, αφετέρου δε να δημιουργεί καταστάσεις για τους συμπαίκτες του. Τα τρία γκολ και η μία ασίστ στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές «κάτι» λένε. Ακόμη περισσότερα πράγματα λένε οι πάρα πολλές προσωπικές του ενέργειες, με την μεγάλη ικανότητα του στην ντρίμπλα και την ταχύτητα και τη σέντρα. Μπουκάρει, περνάει έξυπνες, καλές πάσες κι έχει βελτιωθεί πολύ στη δεύτερη φάση του παιχνιδιού, καθώς και κλέβει μπάλες και έχει επιστροφές βοηθώντας την άμυνα.

Το παιχνίδι του έχει ένταση και καλές κινήσεις. Αποτελεί ενόχληση για κάθε άμυνα, αλλά εξίσου αλήθεια είναι ότι πρέπει να φτιάξει ακόμη πιο πολύ κάποια στοιχεία του παιχνιδιού του. Για παράδειγμα μπορεί να έχει μάθει να γυρίζει πίσω, ωστόσο χρειάζεται να γίνει σε αρκετές στιγμές πιο αποτελεσματικός και χρήσιμος σε αυτό το κομμάτι. Όπως πρέπει να αποφεύγει τις εξεζητημένες ενέργειες, που παραπέμπουν σε υπερβολικό εγωϊσμό-ατομισμό.

Το να περάσει τρεις παίκτες στην ίδια φάση ο Ζουγλής είναι κάτι που το κάνει σχεδόν σε κάθε παιχνίδι! Το ζητούμενο είναι να πάει στο επόμενο βήμα και να αξιοποιεί πιο πολύ αυτή την ικανότητα του, την οποία είχε επιδείξει παίζοντας στα 19 του στην Α΄ Εθνική με τον Αστέρα Τρίπολης. Να μην μένουν δηλαδή στη μέση αυτές οι άκρως εντυπωσιακές προσπάθειες του.

Τέλος πάντων, μακάρι να συνεχίσει έτσι ο Ζουγλής και να βελτιωθεί εκεί που πρέπει, γιατί η απόσταση ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού μερικές φορές είναι πιο μικρή απ΄ ότι νομίζουμε. Και το ότι τον ανέβασε στην πρώτη ομάδα ο Ιμανόλ, έστω για τις προπονήσεις αυτής της εβδομάδας είναι ένα πρώτο βήμα.

Απλά, κρίμα που αυτό το παιδί δεν έχει δικαίωμα να παίξει στα παιχνίδια Κυπέλλου, γιατί θα ήταν μία ιδανική συνθήκη να είχε ο Ολυμπιακός τη δυνατότητα να παρουσιάσει τον Ζουγλή και τον Φίλη ως το δίδυμο των παικτών κάτω των 22 ετών που είναι υποχρεωτικοί για κάθε ομάδα . Ατυχία και για τον ίδιο τον Ζουγλή φυσικά .

Άσχετο: Άτυχος για άλλη μία φορά ο Κουτσίδης. Ο πανύψηλος στόπερ του Ολυμπιακού, που έκανε μεταγραφή στην Άιντραχτ Μπράουνσβαϊχ, έκανε τις προάλλες το ντεμπούτο του στην Β΄ κατηγορία της Γερμανίας και τραυματίστηκε στα πρώτα κιόλας λεπτά με αποτέλεσμα να γίνει αλλαγή από το 9ο λεπτό. Τουλάχιστον φαίνεται ότι δεν έχει κάτι το σοβαρό και ότι την άλλη εβδομάδα θα είναι καλά.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Κι αφού πιάσαμε τα νέα παιδιά σήμερα, ας ολοκληρώσουμε με τον Καλογερόπουλο.

Ο αρχηγός της Εθνικής Ελπίδων έχει κάνει τόσο καλή αρχή στο πρωτάθλημα της Β΄ κατηγορίας Γερμανίας με τη Νυρεμβέργη, που η Bild έκανε χθες γι΄ αυτόν μεγάλο ρεπορτάζ, τονίζοντας ότι με μηδέν Ευρώ η ομάδα του απέκτησε ένα κεντρικό αμυντικό που εντυπωσιάζει.

Ο Καλογερόπουλος έχει παίξει και στα έξι 90λεπτα στη Β΄Γερμανίας, αλλά και στο Κύπελλο, με τη Νυρεμβέργη να είναι δεύτερη στο βαθμολογικό πίνακα και να δείχνει πολύ δυνατή για επιστροφή στην Μπουντεσλίγκα!

Και για το τέλος ένα ιμότζι