Socca Premier League: 1η αγωνιστική γεμάτη θρίλερ

Ύστερα από σχεδόν τέσσερις μήνες αναμονής, οι κορυφαίες ομάδες Socca σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη επέστρεψαν στη δράση, με την πρώτη αγωνιστική της Socca Premier League να εκκινεί και να προσφέρει τεράστιες συγκινήσεις με το καλημέρα.

Στη δεύτερη σεζόν της διοργάνωσης, οι 24 ομάδες των δύο πόλεων συμμετέχουν ξανά σε έναν ενιαίο βαθμολογικό πίνακα, ξεκινώντας το ταξίδι τους με διαφορετικούς στόχους.

Το ματς της αγωνιστικής ήταν αναμφίβολα το Magufana – Brodios με το 1-4 να γίνεται 5-4 στο φινάλε σε μια επική ανατροπή που ολοκληρώθηκε εντός 4 λεπτών. Η έκπληξη της αγωνιστικής άκουσε στο όνομα Kaiei SC που με τεράστια νίκη απέναντι σε ένα από τα φαβορί, την Klik x Favelas έκανε ηχηρή δήλωση σε ένα παιχνίδι που είχε συνολικά 16 γκολ.

Η πρώτη αγωνιστική ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη, όπου οι νεοφερμένοι Los Magos πήραν προβάδισμα δύο τερμάτων απέναντι στην Betis SKG. Η εμπειρία, όμως, της Betis SKG στην κορυφαία κατηγορία έκανε τη διαφορά, καθώς κατάφερε στο τελευταίο λεπτό να ολοκληρώσει την ανατροπή και να πάρει το πρώτο της τρίποντο.

Στη Θεσσαλονίκη, οι Irmaos, Cometas, Αλκοολικός Αστέρας, και Famagusta είχαν πιο άνετες πρεμιέρες, παίρνοντας από νωρίς τους πρώτους τρεις βαθμούς της σεζόν.

Oι Galatsicos χρειάστηκαν επίσης ανατροπή απέναντι στους Mogias, προκειμένου να αποφύγουν την απώλεια βαθμών στην πρεμιέρα ενώ οι Apache πέτυχαν τεράστια νίκη απέναντι στην ομάδα με το μεγαλύτερο φορμάρισμα πέρσι στα Crossovers, την Bandoleros.

Ενώ τις πρώτες ισοπαλίες της χρονιάς είδαμε στις αναμετρήσεις Amigos – Las Pulgas και ΠΑΣ Νάξου – San Antonio, με τα δύο παιχνίδια να ολοκληρώνονται με 3-3 και 5-5 αντίστοιχα σε 2 πραγματικά καταπληκτικά παιχνίδια με πολλή ποιότητα. Σε δύο αναμετρήσεις όπου καμία ομάδα δεν ήθελε να φύγει με άδεια χέρια, οι τέσσερις ομάδες μοιράστηκαν από έναν βαθμό.