Με σκληρή γλώσσα επιτέθηκε ο Αλεξάντερ Τσέφεριν στον Τζάνι Ινφαντίνο, καταγγέλλοντας τις κινήσεις του προέδρου της FIFA και στέλνοντας μήνυμα ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση.

Ο Αλεξάντερ Τσέφεριν εξαπέλυσε νέα σφοδρή επίθεση κατά του Τζάνι Ινφαντίνο, καλώντας ουσιαστικά τον κόσμο του ποδοσφαίρου να βάλει τέλος στις πρωτοβουλίες του προέδρου της FIFA.

Μιλώντας το απόγευμα της Τρίτης στη γενική συνέλευση της EFC, της Ένωσης Ευρωπαϊκών Συλλόγων, ο πρόεδρος της UEFA άσκησε δριμεία κριτική στον Ινφαντίνο, ο οποίος είχε προσκληθεί στην εκδήλωση, αλλά δεν έδωσε το «παρών».

«Το τελευταίο διάστημα, στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο ακούμε ορισμένες πολύ βολικές λέξεις: “ανάπτυξη”, “εκδημοκρατισμός”, “διαβούλευση”. Λέξεις που, στην πραγματικότητα, χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν ακριβώς το αντίθετο. Ήρθε η ώρα να πούμε: “Ως εδώ”», τόνισε ο Τσέφεριν, αφού προηγουμένως αναφέρθηκε σε σειρά ενεργειών του επικεφαλής της FIFA με τις οποίες διαφωνεί.

Στη συνέχεια έφερε ως παράδειγμα τις συζητήσεις για την πώληση μέρους των δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, αλλά και την απονομή βραβείου ειρήνης από τον Ινφαντίνο στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Φανταστείτε να γίνονται συζητήσεις πίσω από την πλάτη σας για την πώληση της περιουσίας σας. Φανταστείτε να απονέμεται ένα βραβείο ειρήνης χωρίς προηγουμένως να σας έχει πει κανείς τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος της UEFA ολοκλήρωσε την παρέμβασή του με ένα ακόμη πιο αιχμηρό μήνυμα για το μέλλον του αθλήματος: «Το ποδόσφαιρο είναι μεγαλύτερο από τους ανθρώπους που το διοικούν. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να πουλήσει το μέλλον του. Το ποδόσφαιρο δεν είναι προς πώληση. Ούτε σήμερα ούτε αύριο. Όλοι γνωρίζουμε την ιστορία. Ένας αυτοκράτορας πείθεται ότι φοράει υπέροχα ρούχα, τα οποία, όπως του λένε, δεν μπορούν να δουν μόνο οι ανόητοι ή οι ανάξιοι. Η αυλή του προσποιείται ότι τα βλέπει, μέχρι που ένα παιδί λέει δυνατά αυτό που όλοι μπορούν να δουν: Ο αυτοκράτορας είναι γυμνός».