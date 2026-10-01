Ρονάλντο: Το τέλος του «Τοτέμ» - Ο Ζεσούς αλλάζει τους κανόνες στην Πορτογαλία

Στα 41 του, ο Κριστιάνο βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα στην Πορτογαλία, με τον Ζεσούς να δείχνει πως η θέση του στην ενδεκάδα δεν είναι πλέον αδιαπραγμάτευτη. Ηρθε το τέλος;

Για περισσότερες από δύο δεκαετίες, υπήρχε μία σχεδόν αδιαπραγμάτευτη συνθήκη στην εθνική Πορτογαλίας: όταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν διαθέσιμος, έπαιζε. Οι προπονητές άλλαζαν, οι συμπαίκτες του επίσης, ολόκληρες γενιές περνούσαν από δίπλα του, όμως ο CR7 παρέμενε εκεί. Στην κορυφή της επίθεσης, με το περιβραχιόνιο και με έναν ρόλο που ελάχιστες φορές τέθηκε πραγματικά υπό αμφισβήτηση.

Με τον Χόρχε Ζεσούς, όμως, αυτή η βεβαιότητα αρχίζει να υποχωρεί. Μέσα σε διάστημα τριών ημερών, ο 41χρονος Ρονάλντο έζησε δύο καταστάσεις που μέχρι πρόσφατα θα έμοιαζαν ασυνήθιστες. Απέναντι στην Ουαλία ξεκίνησε βασικός, αλλά αντικαταστάθηκε λίγο μετά τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού. Και απέναντι στη Νορβηγία έμεινε στον πάγκο από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Το σημαντικότερο; Η Πορτογαλία κέρδισε και τα δύο παιχνίδια.

Από την αλλαγή με την Ουαλία στον πάγκο του Όσλο

Στη νίκη με 1-0 επί της Ουαλίας, ο Ρονάλντο είχε επτά τελικές προσπάθειες χωρίς να σκοράρει, προτού ο Ζεσούς τον αντικαταστήσει στο 65ο λεπτό με τον Γκονσάλο Ράμος. Ο Πορτογάλος προπονητής εξήγησε ότι αναζητούσε «φρέσκα πόδια», περισσότερη ταχύτητα στην πρώτη γραμμή άμυνας και έναν επιθετικό ικανό να πιέσει αποτελεσματικότερα τους αντίπαλους στόπερ. Τρεις ημέρες αργότερα, στο Όσλο, η διαχείριση έγινε ακόμη πιο ξεκάθαρη.

Ο Ρονάλντο δεν ξεκίνησε απέναντι στη Νορβηγία, με τον Ζεσούς να επιλέγει διαφορετική επιθετική σύνθεση. Αυτή τη φορά, όμως, ο αρχηγός δεν μπήκε ούτε ως αλλαγή.

Και αυτό παρότι πριν από την αναμέτρηση ο ομοσπονδιακός τεχνικός τού είχε πει ότι, ακόμη κι αν δεν βρισκόταν στην αρχική ενδεκάδα, σχεδίαζε να τον χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Το ματς εξελίχθηκε διαφορετικά και μαζί του άλλαξε και η απόφαση του Ζεσούς. «Δεν τον έβαλα να παίξει επειδή άλλαξα τις ιδέες μου για το παιχνίδι. Θεώρησα ότι δεν ήταν η στιγμή του», εξήγησε.

Η εικόνα μετά το τελευταίο σφύριγμα, πάντως, δεν πέρασε απαρατήρητη. Ο Ρονάλντο κατευθύνθηκε απευθείας προς τα αποδυτήρια και δεν ακολούθησε τους υπόλοιπους διεθνείς στον χαιρετισμό προς τους Πορτογάλους φιλάθλους που βρίσκονταν στις εξέδρες. Μπορεί από μόνη της μια τέτοια κίνηση να μη σημαίνει πολλά. Όταν, όμως, αφορά τον Κριστιάνο Ρονάλντο και έρχεται αμέσως μετά από ένα ολόκληρο παιχνίδι στον πάγκο, κάθε λεπτομέρεια αποκτά διαφορετικό βάρος.

«Είτε μας αρέσει είτε όχι, ο Κρις δεν είναι 20 ετών»

Ο Ζεσούς δεν προσπάθησε να κρύψει την πραγματικότητα που συνοδεύει πλέον τη διαχείριση του αρχηγού του. «Είτε μας αρέσει είτε όχι, ο Κρις δεν είναι σαν τον Ζοάο Νέβες, που είναι 20 ετών και μπορεί να παίζει κάθε τρεις ημέρες», ανέφερε. Μια φράση που ίσως περιγράφει καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη τη νέα συνθήκη.

Ο Ρονάλντο παραμένει ο Ρονάλντο. Παραμένει αρχηγός, πρώτος σκόρερ στην ιστορία της χώρας και μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες που γνώρισε ποτέ το πορτογαλικό ποδόσφαιρο. Είναι όμως πλέον 41 ετών και ο Ζεσούς δείχνει διατεθειμένος να προσαρμόζει τη χρησιμοποίησή του στις απαιτήσεις κάθε αγώνα.

Ράμος και Ζοάο Φέλιξ έδωσαν επιχειρήματα στον Ζεσούς

Υπάρχει και μία καθαρά αγωνιστική διάσταση που κάνει τη συζήτηση ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. Απέναντι στη Νορβηγία, ο Γκονσάλο Ράμος και ο Ζοάο Φέλιξ αγωνίστηκαν μαζί στην επίθεση και βρήκαν αμφότεροι δίχτυα. Παράλληλα, η πίεσή τους χωρίς την μπάλα λειτούργησε αποτελεσματικά, προσφέροντας στον Ζεσούς στοιχεία που αναζητά στο παιχνίδι του. Ο ίδιος, πάντως, αρνήθηκε να παρουσιάσει τα γκολ τους ως απόδειξη ότι έχει ήδη αλλάξει η ιεραρχία. «Το γεγονός ότι σκόραρε ο Ράμος δεν αποδεικνύει τίποτα, όπως και το γεγονός ότι ο Ζοάο Φέλιξ έχει σκοράρει δύο φορές σε δύο παιχνίδια. Κάθε αγώνας έχει τη δική του στρατηγική. Πρέπει να επιλέγω τους καλύτερους», υπογράμμισε. Και πρόσθεσε ότι απέναντι στη Δανία θα μπορούσε κάλλιστα να προχωρήσει ξανά σε τέσσερις ή πέντε αλλαγές.

Αυτή ακριβώς είναι ίσως η σημαντικότερη αλλαγή: ο Ρονάλντο δεν παρουσιάζεται πλέον ως η σταθερά γύρω από την οποία προσαρμόζεται το υπόλοιπο σχήμα. Η ενδεκάδα μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τον αντίπαλο και ο CR7 αποτελεί πλέον μέρος αυτής της εξίσωσης.

Μια απόφαση με ελάχιστα προηγούμενα

Για να γίνει αντιληπτό πόσο ασυνήθιστο είναι αυτό που συνέβη στη Νορβηγία, αρκεί να κοιτάξει κανείς πίσω. Από το τελευταίο παιχνίδι των ομίλων του Euro 2008 απέναντι στην Ελβετία, όταν η πρόκριση της Πορτογαλίας είχε ήδη εξασφαλιστεί, ο Ρονάλντο είχε σχεδόν πάντοτε θέση στην ενδεκάδα στα σημαντικά παιχνίδια. Η μεγάλη εξαίρεση ήρθε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022. Ο Φερνάντο Σάντος τον άφησε στον πάγκο απέναντι στην Ελβετία στους «16» και στη συνέχεια απέναντι στο Μαρόκο στα προημιτελικά. Τότε, όμως, υπήρχε και πειθαρχική διάσταση στην απόφαση, μετά την αντίδραση του Ρονάλντο όταν αντικαταστάθηκε απέναντι στη Νότια Κορέα. Ακόμη και κόντρα στο Μαρόκο, ο Σάντος τον έριξε τελικά στο παιχνίδι στην προσπάθεια ανατροπής του σκορ. Στο Όσλο συνέβη κάτι διαφορετικό. Ο Ζεσούς επέλεξε για αγωνιστικούς λόγους να ολοκληρώσει ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι χωρίς να χρησιμοποιήσει καθόλου τον αρχηγό του.

Η ενόχληση και η συζήτηση με τον Ζεσούς

O Ρονάλντο ενοχλήθηκε από το γεγονός ότι δεν αγωνίστηκε. Στην Πορτογαλία η υπόθεση διογκώθηκε γρήγορα, με τoν Tύπο να κάνει λόγο για «εσωτερικό σεισμό» και «κατάσταση κρίσης». Ακολούθησε συζήτηση για να ξεκαθαριστεί η κατάσταση. Δημοσιεύματα ανέφεραν αρχικά ότι επρόκειτο να υπάρξει έκτακτη συνάντηση με τη συμμετοχή του Ρονάλντο, του Ζεσούς και του προέδρου της Πορτογαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Πέδρο Προένσα. Η FPF, πάντως, παρουσίασε το περιστατικό περισσότερο ως μια απευθείας συζήτηση μεταξύ προπονητή και ποδοσφαιριστή, οι οποίοι γνωρίζονται εξαιρετικά καλά από τη συνεργασία τους στην Αλ Νασρ.

Ο Ζεσούς αναγνώρισε ότι έπρεπε να μιλήσει προσωπικά με τον αρχηγό του. «Πρέπει να μιλήσω μαζί του και τον γνωρίζω πολύ καλά. Η εθνική Πορτογαλίας δεν είναι το ίδιο με έναν σύλλογο. Δεν μπορώ να απαντήσω για την ψυχολογική του κατάσταση. Θα μπορέσω μόνο αφού μιλήσω μαζί του», ανέφερε.

Ποιος θα είναι ο ρόλος του;

Παρά τη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από το μέλλον του, κανείς δεν ξέρει αν ο Ρονάλντο θεωρεί πως η πορεία του με την Πορτογαλία έχει ολοκληρωθεί. Ο ίδιος είχε δηλώσει πριν από αυτή τη σειρά αγώνων ότι εξακολουθεί να πιστεύει πως μπορεί να βοηθήσει. «Είχα μια συζήτηση με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας και με τον προπονητή. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι μπορώ να βοηθήσω την εθνική ομάδα να πετύχει αυτό που θέλει. Θα σταματήσω όταν αισθανθώ ότι δεν προσφέρω τίποτα εδώ», είχε τονίσει.

Άλλωστε, μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που έχει συνδέσει το όνομά του όσο ελάχιστοι με την εθνική ομάδα της χώρας του. Με 234 συμμετοχές και 146 γκολ, είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Πορτογαλίας και, σύμφωνα με τα στοιχεία του δημοσιεύματος, κατέχει τα αντίστοιχα παγκόσμια ρεκόρ στο ποδόσφαιρο ανδρών. Έχει αγωνιστεί σε 12 μεγάλες διοργανώσεις και έχει κατακτήσει με την Πορτογαλία το Euro του 2016, καθώς και το Nations League το 2019 και το 2024.

Κάπου εδώ βρίσκεται και η πραγματική ουσία της ιστορίας. Η συζήτηση γύρω από τον Ρονάλντο δεν χρειάζεται πλέον να περιορίζεται στο απλοϊκό δίλημμα εάν «πρέπει» ή «δεν πρέπει» να βρίσκεται στην Εθνική. Το ενδιαφέρον ερώτημα είναι ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος του σε μια ομάδα που αρχίζει να μαθαίνει να λειτουργεί χωρίς να θεωρεί δεδομένη την παρουσία του στην ενδεκάδα.

Ο Χόρχε Ζεσούς δεν δείχνει ότι θέλει να τελειώσει την εποχή του Ρονάλντο. Δείχνει, όμως, ότι θέλει να έχει το δικαίωμα να τον αντικαθιστά, να τον αφήνει στον πάγκο ή να τον χρησιμοποιεί ανάλογα με το παιχνίδι. «Εγώ είμαι ο προπονητής. Είπα στον παίκτη ότι δεν θα έπαιζε. «Θα σε βάλω στον πάγκο. Αν σε χρειαστώ για 30 λεπτά, θα παίξεις. Αν όχι, δεν θα παίξεις» είπε στη συνέντευξη Τύπου και έβαλε... φωτιές.

Και για έναν ποδοσφαιριστή που επί δύο δεκαετίες υπήρξε σχεδόν συνώνυμος με την εθνική Πορτογαλίας, αυτή είναι από μόνη της μια τεράστια αλλαγή. Το ερώτημα, λοιπόν, δεν είναι αν ο Κριστιάνο Ρονάλντο παραμένει σημαντικός για την Πορτογαλία. Είναι αν η εποχή κατά την οποία ήταν «Τοτέμ» έχει οριστικά τελειώσει. Θα είναι αυτό το αντίο του από την Εθνική; Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να δοθεί οριστική απάντηση, καθώς οι εξελίξεις είναι πρόσφατες. Ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο η τεράστια διαδρομή του Κριστιάνο Ρονάλντο με την Πορτογαλία να έχει φτάσει στο τέλος της. Αν συμβεί αυτό, ο απολογισμός του με το εθνόσημο θα κλείσει στα 146 γκολ σε 234 συμμετοχές!