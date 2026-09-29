Σε ομάδα... έκπληξη ως ambassador ο Μαρσέλο!

Ο Μαρσέλο ετοιμάζεται να αναλάβει νέο ρόλο στο ποδόσφαιρο αλλά δεν μπορεί να πάει σε κανενός το μυαλό σε ποια ομάδα βρίσκεται κοντά.

Ο Μαρσέλο είναι ένας από τους παίκτες που κόσμησαν τα ελληνικά γήπεδα με τη φανέλα του Ολυμπιακού αλλά πλέον απολαμβάνει τη ζωή μακριά από αυτή του ποδοσφαιριστή. Ωστόσο δεν γίνεται να απέχει από το ποδόσφαιρο.

Ο Βραζιλιάνος σταρ ετοιμάζεται για τη νέα του πρόκληση ως ambassador αλλά σε ομάδα... έκπληξη που σίγουρα κανείς δεν θα περίμενε. Όπως αναφέρουν τα γαλλικά ΜΜΕ, αυτή είναι η Ναντ.

Η γαλλική ομάδα υποβιβάστηκε στη Ligue 2 και παρότι δημιούργησε ένα ρόστερ για να επιστρέψει άμεσα στα μεγάλα σαλόνια, δεν έχει ξεκινήσει καλά τη σεζόν καθώς μετράει 7 βαθμούς στις πρώτες 7 αγωνιστικές και για αυτό προσπαθεί να δημιουργήσει τις ιδανικές συνθήκες τόσο μέσα όσο και γύρω από την ομάδα.

Ο Πάουλο Ταβάρες είναι ο άνθρωπος που κάνει τις προσπάθειες για να φέρει τον Μαρσέλο στη Γαλλία και οι δύο πλευρές είναι κοντά σε συμφωνία.