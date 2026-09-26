Ο Νότης Χάλαρης γράφει στο blog του για το σπουδαίο διπλό της Εθνικής Ελπίδων στην έδρα της Γεωργίας.

Η πρώτη νίκη από τις τρεις ήρθε. Δεν είναι μόνο οι τρεις βαθμοί αλλά τα γκολ που έβαλε η Εθνική Ελπίδων στη Γεωργία (3-0), κάτι που μπορεί να αποδειχθεί καίριο για να έρθει η απευθείας πρόκριση στο EURO U21.

Σπουδαίο διπλό για τη χώρα μας που το έκανε να μοιάζει πιο εύκολο από ότι ήταν γιατί έπαιξε απέναντι σε μία σκληροτράχηλη ομάδα που όποτε βρήκε ευάλωτη την Εθνική μας, θα μπορούσε να την πληγώσει. Από την άλλη, δεν γίνεται να μην σταθούμε στην ετοιμότητα των παιδιών του Ταουσιάνη.

Άπαντες μπήκαν από το πρώτο λεπτό με την απόλυτη σοβαρότητα και με μοναδικό στόχο να... καθαρίσουν το παιχνίδι. Να μην γίνει ούτε ροντέο, ούτε θρίλερ το ματς. Μέχρι το πρώτο τέταρτο το σκορ ήταν ήδη 2-0. Με πλάνο, με προσήλωση, με απόλυτη επιείκεια σε αυτό που ζητούσε ο προπονητής.

Τα παράσημα πηγαίνουν σε όλους. Δεν είναι απλό για μία εθνική ομάδα να μείνει τόσο συγκεντρωμένη στον στόχο της έχοντας να βρεθεί από τον Μάρτιο. Αλλά αυτά τα παιδιά εμφανίστηκαν σαν να μην... χωρίστηκαν ποτέ από τότε. Κάτι παραπάνω δεν έχουμε να πούμε. Το ματς τελείωσε και τώρα πάμε παρακάτω.

Αυτό ήταν απλά η πρώτη μάχη που κέρδισε η χώρα μας. Η πρώτη από τις τρεις που έχει να δώσει με φόντο την απευθείας πρόκριση. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρξει χαλαρότητα και από κανέναν. Η Γεωργία ήταν ένας δύσκολος αντίπαλος στην έδρα της και οι διεθνείς μας το έκαναν να φανεί ένα ήρεμο απόγευμα.

Τώρα μπροστά μας βρίσκεται η Λετονία στο τελευταίο (ευελπιστούμε μέχρι το EURO U21) παιχνίδι εντός έδρας.

Η αντίπαλος που μας δυσκόλεψε περισσότερο μετά τη Γερμανία, καθώς χρειάστηκε το buzzer beater του Τζίμα για να έρθει η νίκη στην έδρα της. Οπότε η ίδια σοβαρότητα (και ίσως μεγαλύτερη) επιβάλλεται από τους ποδοσφαιριστές του Γιάννη Ταουσιάνη γιατί θα είναι πραγματικά κρίμα, όλη αυτή η προσπάθεια να χαθεί από μία γκέλα με τους Λετονούς ή μετέπειτα με τη Β. Ιρλανδία.

Βήμα-βήμα όμως. Η Γεωργία μπαίνει στο «σακουλάκι» και η Εθνική Ελπίδων κρατάει τη σοβαρότητα, την αποτελεσματικότητα και τα γκολ αλλά δεν πρέπει να πετάξει με τίποτα τα διαστήματα αδράνειας όπου χρειάστηκε η παρέμβαση του Μοναστηρλή (εξαιρετικός εν απουσία του Μπότη). Αυτά τα διάστημα, υπό άλλες συνθήκες ίσως να είχαν κοστίσει και αρκετά σοβαρά.

Αυτά διαχωρίζουν τις καλές ομάδες από την ελίτ. Οι λεπτομέρειες. Αυτές πρέπει να προσέξει η Εθνική Ελπίδων μέχρι το τέλος για να ολοκληρωθεί το 3x3. Απόψε αυτές τις έδωσαν το... μαξιλαράκι στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου για να παραμείνει focus και να μην επιτρέψει στους Γεωργιανούς να πάρουν ψυχολογία.

Χρόνος για πανηγυρισμούς θα υπάρξει μετά την 6η Οκτώβρη. Το ίδιο και για τους υπολογισμούς με τα κομπιουτεράκια. Αυτή τη στιγμή, άπαντες πρέπει να παραμείνουν συγκεντρωμένοι στον στόχο, ο οποίος απέχει δύο νίκες μακριά.

ΥΓ: Ο Αλέξης Καλογερόπουλος είχε πει στο Gazzetta ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα στο εσωτερικό της ομάδας σχετικά με το γεγονός ότι είναι το φινάλε των προκριματικών. Ε, και φάνηκε.

ΥΓ2: Ένα πράγμα λατρεύω σε αυτή τη φουρνιά. Το mentality. Ξέρετε τι επικρατεί στο εσωτερικό αυτής της ομάδας; Όλοι λένε το ίδιο. «Και να μην περάσουμε, δεν φοβόμαστε κανέναν για τα play offs. Αυτοί πρέπει να μας φοβούνται». Το γούσταρα αυτό. Αυτό είναι η Ελλάδα.

ΥΓ3: Στις 1/10, ημέρα Πέμπτη. Στο γήπεδο της Λιβαδειάς. Ώρα 18:00. Δεν είναι κάτι να στηρίξουμε αυτά τα παιδιά. Το αξίζουν. Όσοι περισσότεροι γίνεται, τόσο το καλύτερο. Το θέλουν και οι ίδιοι οι παίκτες και είναι μία ανταμοιβή για όλη αυτή την πορεία.