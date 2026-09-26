Εντυπωσιακά νούμερα παρουσίασε η UEFA αναφορικά με τα εισιτήρια που κόπηκαν στα ευρωπαϊκά γήπεδα τη σεζόν 2025/26.

Μπορεί πλέον κάθε αγώνας ποδοσφαίρου να μεταδίδεται τηλεοπτικά, εντούτοις η δίψα του κόσμου για να πάει στο γήπεδο μεγαλώνει. Αυτό τουλάχιστον αναφέρει η UEFA, σύμφωνα με έκθεση της οποίας, τη σεζόν 2025/26 καταγράφηκε ρεκόρ προσέλευσης στα ευρωπαϊκά γήπεδα, με 242 εκατομμύρια ανθρώπους να βλέπουν από κοντά αγώνες συλλόγων και εθνικών ομάδων Ανδρών!

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία αναφέρει πως για τρίτη διαδοχική σεζόν, πάνω από 110 εκατομμύρια εισιτήρια κόπηκαν στις μεγάλες κατηγορίες των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, ενώ άλλα 82 εκατομμύρια άνθρωποι βρέθηκαν σε αγώνες χαμηλότερων κατηγοριών.

Αναλυτικά:

Τουλάχιστον 242 εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν αγώνες ανδρικών συλλόγων και εθνικών ομάδων σε όλη την Ευρώπη κατά τη σεζόν 2025/26, καταγράφοντας νέο ρεκόρ προσέλευσης και επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική δυναμική της εμπειρίας του ποδοσφαίρου από κοντά.



Τα 116 εκατομμύρια θεατές που παρακολούθησαν αγώνες των κορυφαίων κατηγοριών των εθνικών πρωταθλημάτων ανδρών συνιστούν αύξηση 1,4% σε σχέση με το προηγούμενο ρεκόρ. Η περασμένη σεζόν ήταν η τρίτη διαδοχική κατά την οποία η συνολική προσέλευση στις κορυφαίες κατηγορίες ξεπέρασε τα 110 εκατομμύρια. Η προσέλευση αυξήθηκε σε 27 κορυφαίες κατηγορίες της Ευρώπης, ενώ οι 17 από αυτές κατέγραψαν τις υψηλότερες επιδόσεις τους τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία.



Η απήχηση του ποδοσφαίρου από κοντά ξεπερνά κατά πολύ το κορυφαίο επίπεδο. Ακόμη 82 εκατομμύρια φίλαθλοι παρακολούθησαν αγώνες των χαμηλότερων κατηγοριών, ενώ οι εγχώριες διοργανώσεις Κυπέλλου προσέλκυσαν 13 εκατομμύρια θεατές και οι διοργανώσεις ανδρικών διασυλλογικών διοργανώσεων της UEFA 20 εκατομμύρια. Στις κορυφαίες κατηγορίες, 19 σύλλογοι κατέγραψαν συνολική εντός έδρας προσέλευση στο πρωτάθλημά τους άνω του ενός εκατομμυρίου θεατών.



Σε μια εποχή όπου μεταδίδονται περισσότεροι αγώνες και υπάρχει περισσότερο ποδοσφαιρικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο από ποτέ, τα στοιχεία μας δείχνουν ότι οι φίλαθλοι εξακολουθούν να εκτιμούν τη συλλογική εμπειρία της παρουσίας στο γήπεδο.