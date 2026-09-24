Οι αρχές της Αργεντινής αποφάσισαν να πάρουν το δίπλωμα του Μάουρο Ικάρντι μέχρι το 2099, μετά την ανεύθυνη οδηγική συμπεριφορά του.

Ο Αργεντίνος επιθετικός Μάουρο Ικάρντι, ο οποίος το καλοκαίρι ακούστηκε για τον Ολυμπιακό, βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αυτή τη φορά όχι για κάποια ποδοσφαιρική του επίδοση, αλλά για μία εξαιρετικά αυστηρή και σπάνια διοικητική ποινή.

Αναλυτικότερα, οι αρχές της χώρας της Λατινικής Αμερικής και του Υπουργείο Μεταφορών της επαρχίας του Μπουένος Άιρες προχώρησαν στην ανάκληση της άδειας οδήγησης του, επιβάλλοντας του μάλιστα την απαγόρευση να καθίσει πίσω από το τιμόνι έως το 2099!

Αφορμή στάθηκε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτό φαίνεται καθαρά ο 33χρονος πρώην άσος της Ίντερ να οδηγεί, ενώ δίπλα του στη θέση του συνοδηγού βρισκόταν η σύντροφος του με το μισό της σώμα να βρίσκεται εκτεθειμένο επικίνδυνα έξω από το παράθυρο. Στον έλεγχο που ακολούθησε από τις αρχές έγινε γνωστό ότι ο ποδοσφαιριστής οδηγούσε με ληγμένη άδεια οδήγησης, παραβιάζονται παράλληλα αρκετούς κανόνες οδικής ασφάλειας.

Η απόφαση των αρχών να του στερήσουν το δίπλωμα του έως το 2099, όταν θα είναι δηλαδή 105 χρονών, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στον παίκτη, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι κατείχε ιταλικό δίπλωμα σε ισχύ, κατηγορώντας τους αρμόδιους αστυνομικούς.