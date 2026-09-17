Παναθηναϊκός: Κλήθηκαν στο Μαρόκο οι Ουναΐ και Σαλάχ-Εντίν, αλλά όχι ο Λούζα

Επιμέλεια:  Σωτήρης Μυκονίου
Παναθηναϊκός: Κλήθηκαν στο Μαρόκο οι Ουναΐ και Σαλάχ-Εντίν, αλλά όχι ο Λούζα

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Το Μαρόκο ανακοίνωσε την αποστολή του για τους αγώνες που έρχονται για τα προκριματικά του Copa Africa έχοντας μέσα σ' αυτή τους Ουναΐ και Σαλάχ-Εντίν, αλλά όχι και τον Λούζα.

Ο προπονητής του Μαρόκο, Μοχάμεντ Ουαχμπί έκανε γνωστές τις κλήσεις των ποδοσφαιριστών, που θα αποτελέσουν την αποστολή της εθνικής ομάδας της χώρας για τους αγώνες για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, που θα λάβουν χώρα στο προσεχές διάλειμμα.

Σ' αυτή συμπεριλήφθησαν οι Ουναΐ και Σαλάχ-Εντίν του Παναθηναϊκού, αλλά όχι και ο Λούζα ενώ εκτός έμεινε φυσικά και ο Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού, ο οποίος βρίσκεται σε στάδιο αποθεραπείας από τον σοβαρό τραυματισμό, που υπέστη πριν λίγο καιρό.

Τα παιχνίδια που θα δώσουν είναι δύο, πρώτα εντός κόντρα στη Γκαμπόν (25/09) κι έπειτα, σε τέσσερις μέρες, εκτός έδρας ενάντια στο Λεσότο και πρόκειται για τις δύο πρώτες αγωνιστικές του πρώτου ομίλου στον οποίο συμμετέχουν.

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Η αποστολή του Μαρόκο

@Photo credits: INTIME
     

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