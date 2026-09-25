Με στόχο τη νίκη προκειμένου να ελπίζει στην πρωτιά, έχοντας συνάμα εξασφαλίσει και την 2η θέση, η Εθνική Ελπίδων θα αντιμετωπίσει το Σάββατο (18:00) την Γεωργία στην Τιφλίδα.

Στην τελική ευθεία των προκριματικών του UEFA U21 EURO 2027 μπαίνει η Εθνική Ελπίδων, με πρώτο σταθμό την Γεωργία, την οποία αντιμετωπίζει το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 18:00 (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) στο Mikheil Meskhi Stadium της Τιφλίδας.

Η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας ολοκληρώνεται την Παρασκευή 25/09 στις 18:00 με προπόνηση στο γήπεδο του αγώνα. Όλοι οι ποδοσφαιριστές που έχουν κληθεί από τον κ. Ταουσιάνη είναι διαθέσιμοι, καθώς δεν υπάρχουν προβλήματα τραυματισμών.

Ως προς την εξέλιξη του ομίλου και το σύστημα διεξαγωγής, υπενθυμίζεται ότι η Εθνική Ελπίδων ισοβαθμεί στην κορυφή του 9ου προκριματικού ομίλου με την Γερμανία, όμως μειονεκτεί στην ισοβαθμία μαζί της. Στην προκριματική διαδικασία, οι εννέα νικητές των ομίλων και ο καλύτερος δεύτερος (χωρίς να υπολογίζονται τα αποτελέσματα απέναντι στις ομάδες που τερμάτισαν στις τελευταίες θέσεις των ομίλων) προκρίνονται απευθείας στην τελική φάση του τουρνουά, στην οποία θα βρίσκονται ως συνδιοργανωτές η Αλβανία και η Σερβία. Ωστόσο θα διεξαχθούν και play offs, στα οποία θα συμμετάσχουν οι υπόλοιποι οκτώ δεύτεροι που θα αγωνιστούν, για να καθοριστούν μέσω εντός και εκτός έδρας αγώνων μπαράζ οι τέσσερις τελευταίες ομάδες που θα προκριθούν στην τελική φάση.

«Αρχή με νίκη στην τελευταία τριάδα αγώνων»

Στις δηλώσεις του ενόψει του αγώνα, ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Γιάννης Ταουσιάνης, αναφέρθηκε στην προσπάθεια της Εθνικής Ελπίδων να διεκδικήσει την απευθείας πρόκριση στην τελική φάση του EURO 2027, αλλά και στη σημασία της πρώτης αναμέτρησης της τελευταίας τριάδας αγώνων:

«Μπαίνουμε στην τελική ευθεία μιας διαδρομής που έχει ξεκινήσει πριν από πολλούς μήνες, θέλοντας να διεκδικήσουμε την απευθείας είσοδο στην τελική φάση του EURO 2027. Τη σκέψη μας μονοπωλεί το πρώτο παιχνίδι απέναντι στη Γεωργία, μια ομάδα αρκετά ανταγωνιστική, με ποιότητα στο παιχνίδι της και έντονο μαχητικό πνεύμα», ανέφερε αρχικά ο κ. Ταουσιάνης, που πρόσθεσε ακόμη: «Προετοιμαζόμαστε όπως πάντα σε όλα τα επίπεδα, ώστε να παρουσιάσουμε τον κατάλληλο βαθμό ετοιμότητας στα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου αγώνα. Στόχος μας, μέσα από την επιβολή των δικών μας χαρακτηριστικών και ικανοτήτων, να κατακτήσουμε τη νίκη, κάνοντας έτσι την αρχή που θέλουμε σε αυτή την τριάδα παιχνιδιών».