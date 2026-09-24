Στην αποκάλυψη ότι κατά τη διάρκεια της καριέρας του είχε φτάσει να χάσει όλη σχεδόν την περιουσία του προχώρησε ο Ρομπέρτο Κάρλος.

Μιλώντας σε πάνελ που συζήτησε τις επιλογές που έχουν οι ποδοσφαιριστές μετά την ολοκλήρωση της καριέρας τους στο πλαίσιο του Πορτογαλικού Ποδοσφαιρικού Συνεδρίου, ο Ρομπέρτο Κάρλος αποκάλυψε πως όταν αγωνιζόταν ακόμα, είχε φτάσει σε σημείο να χάσει το 99% της περιουσίας του!

Δίχως να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το τι του συνέβη, ο θρυλικός Βραζιλιάνος ανέφερε ότι «όλα όσα έπαθα όσο αγωνιζόμουν με έφεραν ουσιαστικά στο σημείο να έχω σχεδόν μηδενικό υπόλοιπο στον λογαριασμό μου. Έχασα το 99% όσων κέρδισα και στη συνέχεια κατάφερα να αναδιοργανώσω τη ζωή μου. Είχα προβλήματα με μάνατζερ και με την οικογένειά μου. Έχασα όλη την ιστορία μου. Μην κάνετε το ίδιο λάθος που έκανα εγώ. Αν είχα τέτοια επαγγελματική καθοδήγηση, δεν θα είχα αντιμετωπίσει κανένα από αυτά τα προβλήματα».

Επιπλέον, αναφορικά με τον δρόμο που μπορούν να ακολουθήσουν οι προσφάτως αποσυρθέντες ποδοσφαιριστές, ανέφερε ότι «σκεφτόμουν να γίνω προπονητής. Έχοντας δουλέψει με κάποιους από τους καλύτερους στον κόσμο, σκεφτόμουν να ξεκινήσω από έναν μικρό σύλλογο, αλλά είχα το όνειρο να φτάσω στην Εθνική Βραζιλίας. Στη συνέχεια, σκέφτηκα το ενδεχόμενο να ακολουθήσω καριέρα αθλητικού διευθυντή ή γυμναστή».