Ο Γκουστάβο Τεζονότε προχώρησε σε μια απίθανη διαμαρτυρία, γυρίζοντας την πλάτη κατά την εκτέλεση πέναλτι που του καταλογίστηκε.

Μια πρωτοφανής εικόνα έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες στο ίντερνετ, με πρωταγωνιστή τον τερματοφύλακα της Κουπερατιβας (ομάδα από τη Βολιβία), Γκουστάβο Τεζονότε.

Τι συνέβη; Στο παιχνίδι με αντίπαλο την Ατλέτικο Ιντεπετιέντε ντε Κοτσαμπάμπα, στο πλαίσιο της 2ης Κατηγορίας του ποδοσφαίρου της χώρας, ο ρέφερι Κάρλος Αρτεάγκα καταλόγησε ένα -μάλλον ανύπαρκτο- πέναλτι εις βάρος του Αργεντίνου κίπερ, με το σκορ στο 2-2 στις καθυστερήσεις του ματς.

Όπως φαίνεται και στο ριπλέι, ο Τεζονότε παίζει την μπάλα και όχι τον αντίπαλο, με τον διαιτητή πάντως να δείχνει την άσπρη βούλα. Ως ένδειξη διαμαρτυρίας, ο Αργεντίνος πορτιέρε γύρισε την πλάτη του κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης, με τον αντίπαλο να σκοράρει σε κενή εστία και να διαμορφώνει το τελικό 3-2.

Μάλιστα, μετά το πέρας του αγώνα, ο Τεζονότε δήλωσε πως οι δυο τους συμφώνησαν το πέναλτι να εκτελεστεί άουτ, ως ένδειξη Fair Play, όμως εν τέλει ο αντίπαλος άλλαξε γνώμη. Όπως προκύπτει από τα μέσα της Βολιβίας, ο εν λόγω διαιτητής τιμωρήθηκε με αποκλεισμό από όλες τις διοργανώσεις!