Πρεμιέρα για την «χρυσαφένια» Εθνική!

Η Ελλάδα κάνει πρεμιέρα στο Nations League και δοκιμάζεται στο Βελιγράδι απέναντι στη Σερβία, για έναν πρόωρο «τελικό»

Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Εθνική αγωνίζεται στη League A του Nations League και όπως είναι φυσιολογικό τα παιχνίδια έχουν μεγάλες απαιτήσεις. Πέρα από τη Σερβία, στον όμιλο υπάρχουν η Ολλανδία και η Γερμανία και καταλαβαίνει κανείς τη σημασία του ματς.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν μπορεί να υπολογίζει στους Κωνσταντέλια, Ρότα και Γιαννούλη και έτσι κάλεσε τους Σάλιακα και Κυριακόπουλο. Ο Σέρβος τεχνικός έχει την πολυτέλεια βέβαια να διαθέτει μία άκρως ποιοτική επιθετική γραμμή.

Οι Παυλίδης, Δουβίκας, Κωστούλας, Ιωαννίδης και Τεττέη βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση και διεκδικούν μία θέση στην ενδεκάδα. Η «γαλανόλευκη» θέλει να αποδείξει ότι ανήκει σε αυτό το επίπεδο και η νίκη της προσφέρεται σε απόδοση 2.65 στη Novibet.

Η σημασία του παιχνιδιού είναι ιδιαίτερα σημαντική και για τις δύο ομάδες. Αυτό σημαίνει ότι τα ρίσκα θα περιοριστούν καθώς μία ήττα θα αποτελέσει τροχοπέδη για τη συνέχεια. Το Under 2,5 Γκολ είναι σε απόδοση 1.72 στη Novibet.

Στην αντίπερα όχθη, η Σερβία κάνει το δικό της restart με τον Παουόνοβιτς και θέλει να παραμείνει και πάλι στην κατηγορία. Η επιστροφή του Ντούσαν Τάντιτς αποτελεί τη σημαντικότερη είδηση στην αποστολή όπως και η απουσία του Ντούσαν Βλάχοβιτς, ο οποίος είναι τραυματίας.

Οι Σέρβοι έρχονται από σερί αρνητικά αποτελέσματα στις φιλικές αναμετρήσεις, θέλουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους και να πάρουν τη νίκη μπροστά στο κοινό τους.

Αυτή είναι η πρώτη επίσημη αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων, καθώς έχουν προηγηθεί δύο φιλικά όπου αμφότερες μέτρησαν από μία νίκη.

Η Εθνική μετά τη Σερβία αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Γερμανία, σε ένα δύσκολο και απαιτητικό ξεκίνημα όπου πρέπει να δείξει χαρακτήρα.

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