Τον χαμό του 25χρονου Τολγκά Καλεντέρ θρηνεί η Μπαντίρμασπορ και το τουρκικό ποδόσφαιρο.

Μία δυσάρεστη είδηση μας έρχεται από την Τουρκία, με την Μπαντίρμασπορ να ανακοινώνει τον θάνατο του 25χρονου αμυντικού, Τολγκά Καλεντέρ. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής έφυγε από τη ζωή στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν, έχοντας δώσει, σύμφωνα με πληροφορίες, μάχη με τον καρκίνο για έναν χρόνο.

Η σχετική ανακοίνωση του συλλόγου αναφέρει:

Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του πολύτιμου ποδοσφαιριστή της ομάδας μας, Τολγκά Καλεντέρ.

Ευχόμαστε ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του αγαπημένου μας ποδοσφαιριστή, που έφυγε από τη ζωή σε τόσο νεαρή ηλικία, και να δώσει δύναμη και κουράγιο στην οικογένειά του, στους συγγενείς και φίλους του, στους συμπαίκτες του, στους ανθρώπους που τον αγαπούσαν, καθώς και σε ολόκληρη την οικογένεια της Μπαντίρμασπορ.

Ο πόνος μας είναι μεγάλος και η απώλεια ανείπωτη. Ας είναι αιωνία η μνήμη του. Καλό παράδεισο, θερμά συλλυπητήρια.