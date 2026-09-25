Ο Βέντατ Μουρίκι πανηγύρισε το νικητήριο τέρμα του Κοσόβου απέναντι στην Ιρλανδία, υψώνοντας ένα μπλουζάκι της αλβανικής εθνικιστικής οργάνωσης, UCK.

Ο Βέντατ Μουρίκι ήταν ο ήρωας για το Κόσοβο το βράδυ της Πέμπτης (24/09), καθώς πέτυχε το μοναδικό γκολ (1-0) στην αναμέτρηση κόντρα στην Ιρλανδία για την 1η αγωνιστική του φετινού Nations League.

Αφού βρήκε τα δίχτυα στο 83ο λεπτό, ο επιθετικός της Φενέρμπαχτσε το πανηγύρισε υψώνοντας ένα λευκό μπλουζάκι, το οποίο αποκάλυπτε ένα μήνυμα που τράβηξε αμέσως την προσοχή των θεατών και προκάλεσε σάλο στα κοινωνικά δίκτυα. Αναλυτικότερα, το μπροστινό μέρος έγραφε «Δικαιοσύνη για τους απελευθερωτές» στα αλβανικά, ενώ το πίσω μέρος «Όχι στο όνομα μου!».

🇽🇰 Le but de Muriqi qui permet au Kosovo de prendre les 3 points !!! pic.twitter.com/6BiP7QOgVu September 24, 2026

Η σημασία του μηνύματος

Το μήνυμα ήταν καθαρά πολιτικό και αναφερόταν στις πρόσφατες καταδίκες για εγκλήματα πολέμου τεσσάρων πρώην ανώτερων στελεχών του Στρατού Απελευθέρωσης του Κοσσυφοπεδίου (UCK).

Το UCK ήταν μία αλβανική εθνικιστική παραστρατιωτική οργάνωση που έδρασε δεκαετία του 1990 και επεδίωκε να πετύχει την ανεξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου από την Γιουγκοσλαβία.

Οι τέσσερις αυτοί άνδρες, Γιακούπ Κρασνίκι, Χασίμ Θάτσι, Κάντρι Βέσελι και Ρετζέπ Σελίμι, καταδικάστηκαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα από τα Ειδικά Επιμελητήρια του Κοσσυφοπεδίου στη Χάγη σε 25, 18 και 13 χρόνια φυλάκισης αντίστοιχα, για εγκλήματα πολέμου. Το «Δικαιοσύνη για τους απελευθερωτές» εκφράζει την υποστήριξη στους πρώην ηγέτες του UCK, ενώ το «Όχι στο όνομα μου» σηματοδοτεί την αντίθεση στις καταδίκες τους.

Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο Μουρίκι αφιέρωσε τόσο το γκολ του, όσο και τη νίκη της ομάδας του στους 4 κατηγορούμενους, τους οποίους χαρακτήρισε απελευθερωτές του Κοσυφοπεδίου.

🇽🇰🇮🇪 Kosovo defeated Ireland 1-0.



Vedat Muriqi scored the winning goal and displayed a message in support of KLA leaders in his celebration. pic.twitter.com/wWiEqbvZEo September 24, 2026

«Δεδομένου ότι ξεκινήσαμε έναν νέο κύκλο στο Nations League, αυτή η νίκη είναι πολύ σημαντική. Γνωρίζαμε τα αδύναμα σημεία της Ιρλανδίας. Είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού και δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο. Το σημαντικότερο, όμως, είναι η νίκη. Συγχαρητήρια στην ομάδα, το τεχνικό επιτελείο και τους φιλάθλους, που αξίζουν συγχαρητήρια για τη μεγάλη τους στήριξη. Αυτή τη νίκη την αφιερώνουμε στους απελευθερωτές και τους ηγέτες του UCK».

