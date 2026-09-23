Όπως αναφέρει η Equipe, ο Μαλάνγκ Σαρ έγινε στόχος επίθεσης, επειδή έκλεισε τη μεταγραφή του δίχως κάποιον ατζέντη.

Εδώ και μερικούς μήνες, ο Μαλάνγκ Σαρ έχει αφήσει την Ευρώπη για τη Σαουδική Αραβία, όπου έχει υπογράψει πλουσιοπάροχο τριετές συμβόλαιο με τη Νέομ. Μία μεταγραφή όμως που του έφερε μπελάδες, με την Equipe να αποκαλύπτει ότι ο 27χρονος στόπερ έγινε στόχος επίθεσης τον Ιούλιο!

Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα αναφέρει πως ο Σαρ βρισκόταν στη Μαρμπέγια για την προετοιμασία της νέας του ομάδας, όταν άγνωστοι εισήλθαν στο ξενοδοχείο Elba Estepona Gran Hotel & Thalasso Spa όπου είχε καταλύσει η αποστολή και τον εντόπισαν στην τραπεζαρία, από όπου τον οδήγησαν στο μπαρ.

Ο Σαρ φέρεται να δέχτηκε μεταξύ άλλων χαστούκι, έναν ισχυρισμό τον οποίον ο ίδιος διέψευσε αλλά επιβεβαιώθηκε από αυτόπτες μάρτυρες. Γιατί συνέβησαν όλα αυτά; Στο προσκήνιο βρίσκεται η μεταγραφή του, καθώς παρότι προσεγγίστηκε από αρκετούς μάνατζερ για να τον βοηθήσουν να κλείσει το deal, εκείνος αποφάσισε να εκπροσωπήσει τον εαυτό του.

Κάτι που προκάλεσε τη δυσαρέσκεια ενός από τους ατζέντηδες που τον είχαν πλησιάσει, ειδικά όταν είδε τον Σαρ να ποζάρει δίπλα στον μάνατζερ που προσέλαβε για τον παίκτη η Νέομ! Με ένα τεράστιο χρηματικό ποσό πουν θα αντιστοιχούσε στη σχετική προμήθεια λοιπόν να έχει χαθεί, ο εν λόγω ατζέντης φέρεται να έστειλε τους τραμπούκους στον Γάλλο, ο οποίος πάντως δεν... μάσησε από τια απειλές που δέχτηκε και αφέθηκε ελεύθερος σύντομα, μετά την άφιξη της αστυνομίας, που ερευνά το περιστατικό.