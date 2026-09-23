Τσέφεριν: «Το ποδόσφαιρο δεν πωλείται»

Ξεκάθαρο μήνυμα έστειλε ο Τσέφεριν με ομιλία του με φόντο τα εμπορικά δικαιώματα της FIFA.

Αιχμηρές ήταν οι δηλώσεις του προέδρου της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν στην βιντεοσκοπημένη ομιλία του για τη σύνοδο Κορυφής Ποδοσφαίρου της Πορτογαλίας την Τετάρτη (23/9), καθώς πέταξε... τη μπάλα στον Ινφαντίνο ή τη FIFA. Συγκεκριμένα ο πρόεδρος της UEFA τόνισε ότι η ενότητα και διαφάνεια αλλά και η διακυβέρνηση του είναι το κλειδί προκειμένου να μην χαθεί η εμπιστοσύνη στο άθλημα.

Χαρακτηριστικά ο 58χρονος Σλοβένος αρχικά ανέφερε: «Η εμπιστοσύνη στο άθλημά μας στηρίζεται σε τρεις πυλώνες, ενότητα, διαφάνεια και διακυβέρνηση που υπηρετεί τους πολλούς, όχι τους λίγους. Και οι τρεις πυλώνες έχουν πρόσφατα παραμεληθεί από τους ίδιους τους ανθρώπους που ορκίστηκαν να τους προστατεύσουν. Το έργο που υπονόμευε την ενότητα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου μπορεί να έχει εγκαταλειφθεί, αλλά η εμπιστοσύνη που χάθηκε δεν έχει ανακτηθεί και το καθήκον μας τώρα είναι να αποκαταστήσουμε αυτήν την εμπιστοσύνη. Ωστόσο, δεν βάζουν όλοι το ποδόσφαιρο πάνω από τις δικές τους φιλοδοξίες».

Αν και δεν ανέφερε κανέναν ονομαστικά όσα είπε ήταν ξεκάθαρο πως αφορούσαν την πρόταση για την πώληση του 20% των εμπορικών δικαιωμάτων της FIFA:«Το ποδόσφαιρο δεν πωλείται.Αυτό είναι κάτι που η UEFA υποστηρίζει εδώ και χρόνια και είμαι βέβαιος πως η συγκεκριμένη εκδήλωση θα συνεχίσει να το αναδεικνύει».

Αξίζει να αναφέρουμε πως οι δηλώσεις αυτές ήρθαν μόλις δύο ημέρες μετά την επιστολή του Ινφαντίνο προς το Συμβούλιο της FIFA και έκλεισε την παρέμβασή του με ένα μήνυμα: «Ο αθλητισμός θα παραμείνει ασφαλής αν αυτοί που τον κυβερνούν δεν ξεχνούν για ποιον τον κυβερνούν».

