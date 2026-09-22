EPO My Football: Νέα σελίδα για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο

Η παρουσίαση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου «EPO My Football».

Μια νέα σελίδα ανοίγει για το ελληνικό ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο με την παρουσίαση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου «ΕPO My Football», μιας σημαντικής πρωτοβουλίας της ΕΠΟ για τον εκσυγχρονισμό και την καλύτερη οργάνωση του ποδοσφαίρου από τη βάση του.

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, αναφερόμενος στη σημασία του έργου, τόνισε ότι η νέα πλατφόρμα αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για να περάσει ο εκσυγχρονισμός της Ομοσπονδίας στην πράξη. «Η αξιοπιστία μιας διοίκησης δεν κρίνεται μόνο από αυτά που εξαγγέλλει. Κρίνεται από αυτά που τελικά παραδίδει», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η τεχνολογία αποτελεί το μέσο για έναν σημαντικότερο στόχο: να φέρει την Ομοσπονδία πιο κοντά στους ανθρώπους του ποδοσφαίρου.

Όπως ανέφερε, το EPO My Football δημιουργεί έναν νέο τρόπο επικοινωνίας και λειτουργίας, συνδέοντας την ΕΠΟ με τις Ενώσεις, τα σωματεία, τους αθλητές και τις αθλήτριες, τους προπονητές, τους διαιτητές, τους γονείς και όλους όσοι βρίσκονται καθημερινά στην καρδιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Παράλληλα, ευχαρίστησε τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους πολιτικούς προϊσταμένους τους, τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και τον αναπληρωτή υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση, για τη συμβολή τους στην υλοποίηση του έργου και συνεχάρη ιδιαίτερα τον αναπληρωτή πρόεδρο της ΕΠΟ, Νίκο Τζώρτζογλου, για την ιδέα και την επιμονή του μέχρι την ολοκλήρωσή της.

Στην εκδήλωση χαιρετισμό απηύθυναν επίσης ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννης Βρούτσης και φυσικά ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ, Νίκος Τζώρτζογλου, εμπνευστής του εγχειρήματος και το πρόσωπο που υλοποίησε την ιδέα με πολυετή προσπάθεια. Ο κ. Ιωάννης Βρούτσης συνεχάρη την ΕΠΟ για την πρωτοβουλία, υπογραμμίζοντας ότι το EPO My Football μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη διαφάνεια, τη διασύνδεση και την καλύτερη λειτουργία του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Από την πλευρά του ο Νίκος Τζώρτζογλου ευχαρίστησε τον πρόεδρο της ΕΠΟ για την υιοθέτηση της ιδέας, αλλά και όλους όσοι εργάστηκαν για την ανάπτυξη και την υλοποίηση της πλατφόρμας.

Χαιρετισμό και συγχαρητήριο μήνυμα για την υλοποίηση της πλατφόρμας απέστειλε και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Πριν από την έναρξη της παρουσίασης τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Μάνου Γαβριηλίδη, επίτιμου μέλους της ΕΠΟ και πρώην προέδρου της ΕΠΣ Θράκης, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.



