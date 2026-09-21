Ινφαντίνο: Κάλεσμα για αλλαγές στη λειτουργία της FIFA

Η πρόταση του Ινφαντίνο έρχεται μετά τις αντιδράσεις για το σχέδιο εμπορικής εταιρείας και ανοίγει συζήτηση για τη λειτουργία της παγκόσμιας ομοσπονδίας.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, έκανε ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αλλαγών στη λειτουργία της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, προτείνοντας τη διεξαγωγή διαβούλευσης με τις 211 ομοσπονδίες-μέλη. Η πρόταση κατατέθηκε μέσω επιστολής που απευθύνθηκε τη Δευτέρα στο Συμβούλιο της FIFA και στους επικεφαλής των εθνικών ομοσπονδιών.

Ο Ινφαντίνο ζητά να πραγματοποιηθεί μια «άμεση, δομημένη και χρονικά περιορισμένη διαβούλευση» με τις συνομοσπονδίες, τις ομοσπονδίες-μέλη και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς, με αντικείμενο την περαιτέρω ενίσχυση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων της FIFA. Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής ποδοσφαιρική συνομοσπονδία βρίσκεται υπό πίεση, μετά τις αποκαλύψεις σχετικά με το σχέδιο δημιουργίας εμπορικής εταιρείας, στην οποία θα μπορούσαν να συμμετέχουν ιδιώτες επενδυτές.

Σύμφωνα με την επιστολή, στόχος της διαδικασίας είναι να εξεταστούν τρόποι με τους οποίους μπορεί να ενισχυθεί η διακυβέρνηση και να υπάρξει ευρύτερη συμμετοχή των φορέων του ποδοσφαίρου στις αποφάσεις της FIFA. Η κίνηση του Ινφαντίνο ανοίγει έτσι έναν νέο κύκλο συζητήσεων για τον τρόπο λειτουργίας της κορυφαίας ποδοσφαιρικής αρχής και έρχεται να απαντήσει στις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί γύρω από τον σχεδιασμό της.