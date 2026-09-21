Το πιο ευχάριστο νέο για τον Ολυμπιακό στη Λιβαδειά

Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta πολλά και διάφορα για τον Ολυμπιακό με αφορμή το χθεσινό παιχνίδι του.

Δεν περίμενα τίποτα λιγότερο στη Λιβαδειά από… ντέρμπι για τον Ολυμπιακό . Μόλις χθες το πρωί ανέλυα από εδώ ότι και τα τέσσερα προηγούμενα παιχνίδια των δύο ομάδων, εντός κι εκτός έδρας, είχαν εξελιχθεί σε ντέρμπι, με δύο οριακές νίκες των «ερυθρόλευκων» και δύο ισοπαλίες.

Έτσι, η ομάδα του Κομπότη, σε έναν αγωνιστικό χώρο ο οποίος είχε βρεχτεί τόσο υπερβολικά που γλιστρούσαν οι παίκτες…, μπόρεσε και ταλαιπώρησε αφάνταστα για μία ακόμη φορά τον Ολυμπιακό, αλλά το τέλος στο θρίλερ ήταν καλό για τους Πειραιώτες, με τη συμπαράσταση και των 2.500 οπαδών τους, που πανηγύρισαν έξαλλα το γκολ του Σάλιακα στις καθυστερήσεις.

Χρειάζεται και λίγη ρέντα ενίοτε στο ποδόσφαιρο, αφού είναι αλήθεια ότι ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός και δεν θα υπήρχε καμία έκπληξη αν το ματς έληγε ισόπαλο. Ακόμη και να κέρδιζε μπορούσε ο Λεβαδειακός, που έκανε την καλύτερη του εμφάνιση-καμία σχέση με το πρόσφατο εντός έδρας παιχνίδι του με τον Παναθηναϊκό, στο οποίο είχε αυτογκόλ από το 3ο λεπτό και αποβολή παίκτη του στο β΄ ημίχρονο.

Στα δικά μου μάτια το πιο ευχάριστο νέο για τον Ολυμπιακό σε ατομικό επίπεδο ήταν η εικόνα του Πουέρτα. Ο διεθνής άσος μετά από την χαμηλών τόνων απόδοση του στον αγώνα με τον ΟΦΗ την προηγούμενη αγωνιστική, άρχισε να μας δείχνει χθες την ποιότητα του. Πάνω απ΄ όλα τη διάθεση του να προσφέρει, καθώς ζητούσε συνεχώς την μπάλα και έκανε το παιχνίδι της ομάδας.

Δεν λέω ότι έβγαλε μάτια ο Πουέρτα χθες. Λέω όμως ότι είδαμε τι μπορούμε σε γενικές γραμμές να περιμένουμε από αυτόν τον χαρισματικό παίκτη. Με την σπουδαία ικανότητα να μεταβιβάζει σωστά την μπάλα τόσο κάθετα, όσο και στα πλάγια για να ξεκινάνε καλές επιθέσεις. Με τη δυνατότητα που έχει να παίρνει όμορφες προσωπικές ενέργειες και μετά να δίνει την καλή πάσα στην αντίπαλη περιοχή. Με τις καλές μπαλιές του προς την επίθεση. Με το να ξεκινάει αντεπιθέσεις. Με το δυναμισμό του στις διεκδικήσεις στη μεσαία γραμμή. Με τα κλεψίματα που κάνει. Ακόμη και με κάποιες καλές εκτελέσεις κόρνερ.

Τον είδαμε τον Κολομβιάνο να έχει τη διάθεση και να πατήσει περιοχή κάποιες στιγμές, παρότι χθες ήταν αυτός που περισσότερο κι από τον Φρόιλερ γυρνούσε κι έπαιρνε την μπάλα από τους σέντερ μπακ για να οργανώσει. Απλά πρέπει να γίνει πιο προσεκτικός σε ορισμένες πάσες του και σε κάποια αχρείαστα φάουλ. Όπως και να μην τσιμπάει και μπαίνει σε καβγάδες που μπορεί να του στοιχίσουν κάρτες. Θα πρέπει να καταλάβει ότι σε κάποια παιχνίδια θα τον προκαλούν.

Είχε δείξει ο Πουέρτα τη θέληση του να παίξει καλά και την Τετάρτη, μπαίνοντας αλλαγή στο τελευταίο 18λεπτο με τη Γιαγκελόνια, με πιεστικά μαρκαρίσματα και καλές πάσες, όμως χθες στη Λιβαδειά μας άπλωσε πραγματικά το μεγαλύτερο μέρος από το ρεπερτόριο του παιχνιδιού του, που θα αξιοποιηθεί πιο πολύ από την ομάδα μόλις μάθουν το παιχνίδι του οι συμπαίκτες του κι ο ίδιος το δικό τους.

Άσχετο: Μία από τα ίδια, από την πρώτη αγωνιστική έως και χθες. Με τη διαιτησία συνεχώς κόντρα στον Ολυμπιακό. Είναι που δεν είναι ο ίδιος στα καλά του, παίζει και με 12 αντιπάλους κάθε φορά. Απαγορευμένες είναι άραγε οι κόκκινες υπέρ του; Και για να πάρει πέναλτι πρέπει για παράδειγμα να σπάσει το πόδι του ένας παίκτης του; Ας δούμε δε, πώς παίζουν τις άλλες μεγάλες ομάδες. Στο σπρώξιμο τις έχουν. Κι ακόμη τώρα αρχίσαμε.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Από εκεί που είσαι μοιραίος, μπορείς να γίνεις ήρωας. Ο Φρόιλερ χθες για άλλο ένα παιχνίδι ήταν κομβικός για τον Ολυμπιακό. Κι όχι μόνο για την υπέροχα γλυκιά σέντρα του στη φάση του μοναδικού γκολ, αλλά και για τις τόσες έξυπνες πάσες που πέρασε προς την επίθεση, με κάποιες από αυτές κάθετες μέσα στην περιοχή του Λεβαδειακού.

Εύκολα, όμως, θα μπορούσε να αποβεί μοιραίος για την ομάδα, σε δύο περιπτώσεις. Στην πρώτη με το κακό του διώξιμο, που έφερε τον αντίπαλο φορ σε θέση βολής στο α΄ ημίχρονο. Στη δεύτερη με την κακή άμυνα που έκανε σε εκτέλεση φάουλ και την κεφαλιά που έχασε από τον αντίπαλο στόπερ στο β΄ ημίχρονο. Και στις δύο περιπτώσεις γλίτωσε το γκολ ο γκολκίπερ Ορτέγα.

Για να αποδειχθεί ότι ο καλός τερματοφύλακας είναι το άλφα και το ωμέγα σε μία μεγάλη ομάδα. Ο Γερμανός από την στιγμή που έκανε τη λάθος πάσα από την οποία ξεκίνησε το γκολ της Γιαγκελόνια την Τετάρτη, έχει κάνει 100% focus κι είναι αυτός που χρειάζεται ο Ολυμπιακός για τη θέση του Τζολάκη. Είχε χθες πέντε δύσκολες επεμβάσεις (τη μία από δικό του γλίστρημα), αλλά κι όποτε άλλοτε χρειάστηκε ήταν εκεί. Είτε για να καθαρίσει ένα κόρνερ με γροθιές, είτε για να βγει έγκαιρα και να διώξει την μπάλα με…κεφαλιά προλαβαίνοντας τον αντίπαλο κυνηγό.

Και για το τέλος ένα ιμότζι