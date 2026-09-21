Ο Αντώνης Καρπετόπουλος γράφει στο Gazzetta για την πέμπτη αγωνιστική, στην οποία συνέβησαν πολλά, χωρίς να αλλάξει επί της ουσίας τίποτα.

Η αγωνιστική μου θύμισε το «εβγήκαν όλοι νικητές και 'χάσαν όλοι οι άλλοι» που έλεγε παλιά ο Χάρρυ Κλυνν. Για να δούμε στο περσινό πρωτάθλημα τους τέσσερις διεκδικητές του τίτλου (την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ, και τον ΠΑΟ) να κερδίζουν όλοι στην ίδια αγωνιστική χρειάστηκε να περιμένουμε μήνες. Φέτος στις πέντε πρώτες αγωνιστικές αυτό έχει γίνει ήδη δύο φορές. Έγινε την πρώτη και έγινε και την πέμπτη, παρότι μάλιστα σε αυτή όλοι αγωνίζονταν εκτός έδρας. Οι δύσκολες νίκες τους δείχνουν ότι η ψαλίδα ανάμεσα σε αυτούς και τους υπόλοιπους έχει ανοίξει. Θα φανεί και προσεχώς ακόμα πιο πολύ.

Μερικές παρατηρήσεις για τα ματς της αγωνιστικής κάνουν αυτή την παρατήρηση πιο κατανοητή.

Ο Νίστρουπ δεν θέλει μια βασική ενδεκάδα

Ο πρωτοπόρος ΠΑΟ συνεχίζει χωρίς απώλειες. Δεν ενθουσίασε στο ματς με την Καλαμάτα στην Νίκαια αλλά πήρε την πέμπτη νίκη του στο πρωτάθλημα με ένα πολύ επαγγελματικό 0-1 που διαμορφώθηκε στο 31΄μετά από ένα καταπληκτικό γκολ του Τεττέη σε ένα διάστημα του παιγνιδιού που ο ΠΑΟ ήταν καλύτερος. Ο Νίστροπ ξεκίνησε με την γνωστή τετράδα της άμυνας (Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόγκελεν, Κυριακόπουλο) και τους Καμαρά, Κάνγκουα, Ουναΐ, Αντίνο, Γκαρσία, Τεττέη σε ένα πολύ ευμετάβλητο 4-2-3-1. Ο ΠΑΟ είχε τον έλεγχο του ματς στο πρώτο ημίχρονο, αλλά όταν ο Χριστοφιλέας άλλαξε το σχήμα των τυπικά γηπεδούχων προσθέτοντας ένα χαφ στην επανάληψη ο ΠΑΟ φάνηκε να μπλέκει και για να φύγει με νίκη από την Νίκαια χρειάστηκε ο τερματοφύλακας του Πένια να δείξει ψυχραιμία όταν ο Χάμζα βρέθηκε μόνος απέναντι του.

Ο Νίστρουπ για να δει τον ΠΑΟ να παίζει κάτι σαν 4-4-2 έβγαλε τους Κάνγκουα και Ουνάι στο 65΄για να βάλει τους Λούζα και Ντέσερς και πόνταρε πολύ στον Λιβάι Γκαρσία που έκανε μάλλον το καλύτερό του ματς στο πρωτάθλημα. Η εικόνα δεν διορθώθηκε πολύ και το πράγμα δεν άλλαξε ούτε όταν μπήκε ο Τσάπρας για να παίξει δεξιός εξτρέμ: οι αλλαγές δεν του έδωσαν τίποτα. Από την άλλη όλες έμοιαζαν κάπως προγραμματισμένες. Ο Νίστροπ θέλει να μοιράζει τον χρόνο των μεσοεπιθετικών και να τους χρησιμοποιεί όλους γιατί όλοι έχουν αποκτηθεί για να παίζουν βασικοί. Θα είναι δύσκολο στην διάρκεια της σεζόν να προκύψει μια ενδεκάδα βασικών κι αυτό δημιουργεί και μια δυσκολία σε ό,τι έχει να κάνει με την ομοιογένεια, τους αυτοματισμούς κτλ. Ο ΠΑΟ πρέπει επιθετικά να βασιστεί στις ατομικές ενέργειες των κυνηγών του. Αυτό κάνει και για την ώρα του πάει καλά.

Ο Γιόβιτς έπαιξε και για τον Βάργκα

Εντελώς αντίθετη είναι η πρακτική του Μάρκο Νίκολιτς. Ο Σέρβος προπονητής μοιάζει να έχει βρει μια ενδεκάδα της ΑΕΚ: αν και εφόσον αυτή αλλάξει υπάρχουν προβλήματα. Η ΑΕΚ επίσης λύγισε τον Βόλο στο τέλος μετά από ένα πολύ κακό πρώτο ημίχρονο αποτέλεσμα αλλαγών στην ενδεκάδα της. Ολοι ανησυχούσαν καιρό τώρα για το τι θα γίνει αν λείψει ο χωρίς αναπληρωματικό Ρότα. Ελειψε. Ο Νίκολιτς έβαλε τον Γκατσίνοβιτς δεξί μπακ δείχνοντας ότι πιστεύει πως στο ελληνικό πρωτάθλημα όλα γίνονται κι ο Βόλος αυτό το εκμεταλλεύτηκε χτυπώντας πολύ από την μεριά του: ξεκίνησε το πρώτο ημίχρονο με δυο μεγάλες ευκαιρίες και το τελείωσε με ένα γκολ του Φουρτάδο που ακυρώθηκε από το VAR. Ωστόσο πιο πολύ ίσως και από την απουσία του Ρότα φάνηκε η απουσία του Βάργκα. Η ιδέα να αντικατασταθεί από τον Μάνταλο (και να παίξει η ΑΕΚ κάτι σαν 4-5-1 στο πρώτο ημίχρονο ήταν κακή – με τον Ζίνι στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ ήταν κάπως καλύτερη αλλά την νίκη την χρωστά στον Γιόβιτς που κέρδισε ένα πέναλτι (και άνοιξε το σκορ στο 61΄) και βρήκε και το γκολ της νίκης στο 89΄μετά από καταπληκτική σέντρα του Ζοάο Μάριο και μια «κεφαλιά – πινελιά». Ο Βόλος που είχε ισοφαρίσει με τον νεαρό Χαραλαμπόγλου φωνάζει για την διαιτησία: για το πέναλτι που κέρδισε ο Γιόβιτς έχει τα δίκια του – για πολλά άλλα όχι.

Για τον Νίκολιτς η νίκη ήταν ανακουφιστική, αλλά δεν έκρυψε το γενικότερο πρόβλημα της ΑΕΚ στα εκτός έδρας ματς. Χρειάζεται προβληματισμός.

Πρόλαβε την έκρηξη μουρμούρας ο Σάλιακας

Το ίδιο και στον Ολυμπιακό που πέρασε από την Λειβαδιά χάρη σε δυο Μανώληδες, τον Ιμανόλ και τον Μανώλη Σάλιακα. Ο Ιμανόλ εμφάνισε ένα Ολυμπιακό που έμοιαζε πολύ με αυτόν που έχασε με τον ΟΦΗ και λίγο με αυτόν που κέρδισε την Γιαγκελόνια. Η συνύπαρξη των Τσικίνιο, Φορτούνη, Πουέρτα, Ζότα ήταν πάλι προβληματική γιατί όλοι αυτοί (με διαφορετικό τρόπο) παίζουν ή καταλήγουν πίσω από το φορ. Ο Ολυμπιακός κρατούσε την μπάλα πολύ (η κατοχή έφτασε στο β ημίχρονο το 78%!) αλλά δεν δημιουργούσε παρά ελάχιστες φάσεις και χρωστά το ότι δεν βρέθηκε πίσω στο σκορ στον Ορτέγκα. Ο Ιμανόλ έκανε ωστόσο σωστές παρεμβάσεις γεμίζοντας την περιοχή με τους Γκονζάλες και Μάριους και κυρίως περνώντας στο γήπεδο δυο εξτρέμ που έδωσαν πλάτος: ο Ζέλσον και ο Ρόκα δεν είχαν τελικές αλλά έδωσαν στην επίθεση του μια λογική εικόνα. Τελικά την λύση έδωσε μια αλλαγή που έγινε υποχρεωτικά: ο Σάλιακας μπήκε στη θέση του Πίτερσεν που ζήτησε να βγει και ήταν αυτός που με κεφαλιά έκανε το 0-1 στο 93΄! Η σέντρα ασίστ ήταν όπως και κόντρα στην Γιαγκελόνια του καθηγητή Φρόιλερ που ο Ιμανόλ κράτησε στο ματς παρά την κόπωσή του από το παιγνίδι της Τετάρτης και μολονότι είναι 34 χρόνων. Μερικές φορές μετρά όχι μόνο ποιόν βάζεις στο γήπεδο αλλά και ποιόν κρατάς στο γήπεδο.

Ο Ολυμπιακός πήρε μια νίκη ανακούφισης αλλά όσο έχει τέτοιο πρόβλημα στο γκολ δεν μπορεί να ελπίζει πως θα κάνει σοβαρά πρωταθλητισμό. Και το ότι ο νέος προπονητής του θα δουλέψει και θα τον αλλάξει στην διακοπή είναι απλά μια ωραία επιθυμία. Θα λείψουν 15-16 παίκτες.

Ο «τρίτος» ΠΑΟΚ μοιάζει ο πιο καλός

Ο ΠΑΟΚ έβαλε στο Αγρίνιο σχεδόν όσα γκολ έχει βάλει ο Ολυμπιακός σε πέντε αγωνιστικές. Το κακό είναι ότι σε ένα ματς που κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο έκανε την ζωή του δύσκολη στην εανάληψη. Ο Λίσι παρουσίασε όπως προβλεπόταν τον... τρίτο ΠΑΟΚ που υποχρεώθηκε να φτιάξει σε τρεις μήνες που είναι στην Ελλάδα: μοιάζει μάλλον ο καλύτερος κι ας μην έχει τον Κωνσταντέλια στον οποίο βασιζόταν ο πρώτος ΠΑΟΚ του Λίσι, αυτός που έπαιξε τα ματς με την Δυναμό Κιέβου και την Αντερλεχτ και πιο γεμάτος από αυτόν που είδαμε μετά την πώληση του χαρισματικού του «δεκαριού». Με μια χαρά τετράδα στα μετόπισθεν, τον Γιάκιτς εξαιρετικό δίπλα στον Ζαφείρη και τον Αλι να κάνει ό,τι θέλει, ο ΠΑΟΚ φαινόταν να καθαρίζει το ματς πριν βγει το ημίχρονο. Ο Αλι ολοκλήρωσε εξαιρετικά μια αντεπίθεση στο μισάωρο και ο ΕνΝτιαγιέ βρήκε το δεύτερο γκολ μετά από ένα κόρνερ λίγο αργότερα. Αλλά όπως συνηθίζει ο ΠΑΟΚ σταμάτησε και κοιταζόταν στον καθρέφτη. Ο Παναιτωλικός μείωσε στο 50΄ με τον Εστέμπαν, που μπήκε στο ματς και τον άλλαξε και ο ΠΑΟΚ τα χρειάστηκε. Και γιατί ο Σορετίρε το γκολ του τελικού 3-1 το βρήκε στο τελευταίο λεπτό του ματς.

Ο Αθανασίου έτοιμος για Εθνική

Κατά τα άλλα ο ΟΦΗ κατάλαβε πόσο σκληρό είναι το πρόγραμμα όταν παίζεις Πέμπτη – Κυριακή. Ζορίστηκε απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης μετά την νίκη επί της Χοφενχάιμ, όπως είχε συμβεί και στο ματς με τον Αρη μετά την νίκη στη Σόφια. Η ομάδα του Κόντη που προηγήθηκε με τον Αποστολάκη (ένα από τους λίγους ξεκούραστους) δέχτηκε γρήγορα την ισοφάριση από τον Μαρέσκα και βρέθηκε πίσω στο σκορ με γκολ του Κετού. Ο Αστέρας είχε ευκαιρίες στην κόντρα για να τελειώσει το ματς δεν το έκανε κι ο ΟΦΗ έσωσε ένα σπουδαίο για το ηθικό του βαθμό με ένα σπουδαίο γκολ του Αθανασίου στο 95΄. Με τον Γιαννούλη απόντα ο αριστερός μπακ του ΟΦΗ άξιζε μια κλήση στην Εθνική.

Πιο θεαματικές οι δηλώσεις

Το Σάββατο σε ένα μάλλον απογοητευτικό ντέρμπι ο Αρης και ο Ηρακλής μοιράστηκαν τους βαθμούς (0-0). Ο Γρηγορίου ξεκίνησε τον Μορόν για να του λύσει το πρόβλημα του γκολ, ο Αρης μπήκε δυνατά, είχε μερικές καλές προϋποθέσεις για γκολ στην αρχή, αλλά ο Ηρακλής ισορρόπησε σχετικά γρήγορα και πήρε την ισοπαλία άκοπα. Εντυπωσιακές οι δηλώσεις των προπονητών. Ο Γρηγορίου παραδέχτηκε ότι οι αλλαγές του δεν βοήθησαν, ενώ ο γίγαντας Ματζάρι είπε ότι δεν αφήνει την ομάδα παρά τις προτάσεις που έχει και ξεφώνισε δημοσίως τους υπεύθυνους των μεταγραφών λέγοντας πως όχι μόνο δεν του πήραν κάποιους παίκτες που θεωρούσε χρήσιμους αλλά του έφτιαξαν και μια ομάδα που έχει τέσσερις παίκτες στην ίδια θέση! Τέτοια προβλήματα δεν έχει ο Λέτο που είδε την Κηφισιά να περνά από το Περιστέρι κερδίζοντας με 1-2. Ο σκόρερ Πόμπο είναι ο καλύτερός της παίκτης και ένας από τους καλύτερους χαφ του πρωταθλήματος.

Η διακοπή που ακολουθεί είναι μεγάλη. Πράγμα κακό για τους προπονητές που δεν ξεκίνησαν καλά. Κάμποσοι στις δηλώσεις τους είχαν φάτσες απολυμένων. Συνιστώ ψυχραιμία…