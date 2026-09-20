Ο Αλγκουαθίλ στα... χνάρια των Βαλβέρδε και Μεντιλίμπαρ στην καθημερινότητα του Ρέντη

Ο Αλέξης Βιρβίλης γράφει στο blog του στο Gazzetta για τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ο οποίος δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του στο 100% στις προπονήσεις για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Λεβαδειακό στη Λιβαδειά.

Υπάρχει κάτι που φαίνεται να αποτελεί… παράδοση των Βάσκων προπονητών στον Ολυμπιακό. Οι προπονήσεις δεν προσφέρονται εύκολα για ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τα πρόσωπα και τις επιλογές της ενδεκάδας. Το έκανε ο Ερνέστο Βαλβέρδε, το έκανε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και φαίνεται πως την ίδια τακτική ακολουθεί τώρα και ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ.

Έτσι, λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση στη Λιβαδειά, δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για την ενδεκάδα που θα παρατάξει ο Βάσκος τον Ολυμπιακό. Υπάρχουν ασφαλώς κάποιες ενδείξεις, αλλά και αρκετά ερωτηματικά που θα απαντηθούν ουσιαστικά την τελευταία στιγμή.

Μία αίσθηση που υπάρχει είναι πως ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει με τον Ορτέγκα κάτω από τα δοκάρια. Ο Πέντερσεν αναμένεται να βρεθεί στο δεξί άκρο της άμυνας, ενώ στο κέντρο της οπισθοφυλακής οι Ρέτσος και Πιρόλα έχουν τον πρώτο λόγο. Στην αριστερή πλευρά ο Τικνιζιάν δείχνει να έχει προβάδισμα.

Από εκεί και πέρα αρχίζουν τα διλήμματα. Ένα από τα βασικά αφορά τον Ρέμο Φρόιλερ. Ο Ελβετός έχει ήδη αγωνιστεί βασικός στα δύο προηγούμενα παιχνίδια και μένει να φανεί αν ο Αλγκουαθίλ θα τον εμπιστευτεί για τρίτο συνεχόμενο ματς μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας ή αν θα επιλέξει να τον αφήσει εκτός αρχικού σχήματος.

Ο Γκουστάβο Πουέρτα, από την άλλη, περιμένει να πάρει φανέλα βασικού, ενώ ο Τσικίνιο έχει πιθανότητες να βρεθεί σε πιο προωθημένο ρόλο, πίσω από τον επιθετικό.

Στα άκρα της επίθεσης υπάρχει ακόμη μεγαλύτερος συνωστισμός. Φορτούνης, Ζέλσον και Ζότα διεκδικούν δύο θέσεις, με τον Αλγκουαθίλ να κρατά κλειστά τα χαρτιά του μέχρι τέλους. Ο Ζότα μοιάζει να είναι ο σίγουρος.

Ανοιχτό παραμένει και το τελευταίο κομμάτι του παζλ: ποιος θα αγωνιστεί στην κορυφή. Ο Αρμάντο Γκονζάλες και ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ είναι οι δύο υποψήφιοι, με την απόφαση να αναμένεται επίσης την τελευταία στιγμή.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο Αλγκουαθίλ δεν δείχνει διάθεση να αποκαλύψει τις σκέψεις του από τις προπονήσεις. Και αυτό, για έναν Βάσκο τεχνικό στον Ολυμπιακό, μόνο… πρωτόγνωρο δεν είναι στο λιμάνι.