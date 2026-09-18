Η Βιετσίστα Κρακοβίας ανακοίνωσε την ενδεκάδα της με τρόπο που μας γύρισε πολλά χρόνια πίσω.

Βίτζεβ Λοτζ και Βιετσίστα Κρακοβίας ανοίγουν την ένατη αγωνιστική της πολωνικής Ekstraklasa, με τους φιλοξενούμενους να καταφεύγουν σε έναν τουλάχιστον ευρηματικό και συνάμα πρωτότυπο τρόπο. Ανακοίνωσαν, βλέπετε, το αρχικό τους σχήμα με τη μορφή παλιού Notepad των Windows, τραβώντας τα βλέμματα στα social media.

Στην ενδεκάδα της ομάδας μάλιστα, βρίσκουμε και δύο δικούς μας γνώριμους, καθώς αγωνίζονται τόσο ο Ευθύμης Κουλούρης, όσο και ο Ματέους Βιετέσκα, που πέρασε πρόσφατα από την Ελλάδα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.