Βιετσίστα: Ο old school τρόπος που ανακοίνωσε την ενδεκάδα της
Βίτζεβ Λοτζ και Βιετσίστα Κρακοβίας ανοίγουν την ένατη αγωνιστική της πολωνικής Ekstraklasa, με τους φιλοξενούμενους να καταφεύγουν σε έναν τουλάχιστον ευρηματικό και συνάμα πρωτότυπο τρόπο. Ανακοίνωσαν, βλέπετε, το αρχικό τους σχήμα με τη μορφή παλιού Notepad των Windows, τραβώντας τα βλέμματα στα social media.
Στην ενδεκάδα της ομάδας μάλιστα, βρίσκουμε και δύο δικούς μας γνώριμους, καθώς αγωνίζονται τόσο ο Ευθύμης Κουλούρης, όσο και ο Ματέους Βιετέσκα, που πέρασε πρόσφατα από την Ελλάδα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.
W takim składzie rozpoczniemy mecz z Widzewem Łódź: Kochalski - Fila, Wieteska, Milić, Dujmović, Pestka - de la Rosa, Christensen, Maigaard, Piazon - Koulouris pic.twitter.com/XDJzJoGa1p— Wieczysta Kraków (@Wieczysta) September 18, 2026
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