Την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας του Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου, μιας πρωτοβουλίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Η ενημέρωση της ΕΠΟ

Την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 17:00 στο Radisson Blu Park Hotel Athens (Λεωφόρος Αλεξάνδρας 10, Αθήνα) θα πραγματοποιηθεί η επίσημη παρουσίαση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας του Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου, μιας σημαντικής πρωτοβουλίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Η υλοποίηση της ψηφιακής πλατφόρμας, σηματοδοτεί σημαντικό βήμα προς ένα σύγχρονο, ενιαίο και ψηφιακά διασυνδεδεμένο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας, της επικοινωνίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η νέα πλατφόρμα, η οποία θα διατίθεται στους φορείς του Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου, επεκτείνει και αναβαθμίζει τις υφιστάμενες ψηφιακές υποδομές της Ε.Π.Ο., δίνει έμφαση στη συστηματική υποστήριξη των Σωματείων και των Ακαδημιών, στην καταγραφή και παρακολούθηση της αναπτυξιακής πορείας των παιδιών, στην οργάνωση των ηλικιακών κατηγοριών και στην ενημέρωση και εκπαίδευση όλων όσοι εργάζονται για το Ερασιτεχνικό Ποδόσφαιρο.

Παράλληλα, δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο επικοινωνίας και συνεργασίας, διευκολύνοντας την άμεση ενημέρωση, τον προγραμματισμό και την αποτελεσματικότερη σύνδεση των μελών της ποδοσφαιρικής οικογένειας. Σε επόμενες φάσεις της υλοποίησής της, η αξιοποίηση πρόσθετων υπηρεσιών θα δημιουργήσει νέες δυνατότητες και οφέλη για τους συμμετέχοντες.

Η νέα Ψηφιακή Πλατφόρμα αποτελεί μια μεγάλη επένδυση για το μέλλον του Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου και ένα ουσιαστικό εργαλείο εκσυγχρονισμού, ανάπτυξης και ενδυνάμωσης των φορέων που το υπηρετούν.