Έναρξη σεζόν και εγγραφές για τη SOCCA Championship 6x6

Οι εγγραφές για τη νέα SOCCA Championship 6x6 έχουν ήδη ανοίξει.

Οι ομάδες socca / μινι ποδοσφαίρου 6x6 στην Ελλάδα ζεσταίνουν και πάλι τις μηχανές τους! Κάθε ομάδα από κάθε αγωνιστικό επίπεδο μπαίνει και πάλι σε αγωνιστικό ρυθμό διεκδικώντας διαφορετικούς στόχους. Μετά από ένα γεμάτο καλοκαίρι διεθνών διοργανώσεων και τη σημαντική παρουσία της Ελλάδας στο SOCCA World Cup 2026 στο Έσσεν, όπου έφτασε μέχρι τις οκτώ καλύτερες ομάδες του κόσμου, η αγωνιστική δράση επιστρέφει λοιπόν και στην Ελλάδα.

Οι εγγραφές για τη νέα SOCCA Championship 6x6 έχουν ήδη ανοίξει στο soccaleague.gr σε μία σεζόν που βρίσκει το οικοσύστημα της SOCCA Greece σημαντικά διευρυμένο. Η επιτυχημένη περσινή χρονιά της SOCCA Premier League αλλά και της Socca Championship, η εξέλιξη ομάδων που πρωταγωνίστησαν στις εγχώριες διοργανώσεις και οι αλλαγές στη φετινή αγωνιστική δομή δημιουργούν ένα ακόμη πιο οργανωμένο πλαίσιο για το ελληνικό Socca.

Η Championship διεξάγεται υπό την αιγίδα της ΕΠΣ Σάλας, μέλους της ΕΠΟ, με δυνατότητα συμμετοχής σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά και αγωνιστική δραστηριότητα σε οκτώ ακόμη πόλεις της χώρας.

Μέσα από τη διοργάνωση, οι ομάδες έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν άνοδο στη SOCCA Premier League, έπαθλα και εξοπλισμό, αλλά και την ευκαιρία να φτάσουν στη διεθνή σκηνή. Σημαντικότερος προορισμός και στόχος είναι το TUI Socca Champions League στην Κρήτη, με περισσότερες από 100 ομάδες από περίπου 40 χώρες.

Παράλληλα, οι εγχώριες διοργανώσεις αποτελούν βασική δεξαμενή παικτών για την Ελληνική Ομάδα mini ποδοσφαίρου, η οποία εκπροσωπεί τη χώρα στις διεθνείς διοργανώσεις και στο SOCCA World Cup.

Η νέα σεζόν ξεκινά με τη SOCCA Greece να έχει το μεγαλύτερο οργανωμένο οικοσυστήματα small-sided football στην Ελλάδα και με ακόμη περισσότερες ευκαιρίες για τις ομάδες που θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα.